La peor postal turística: el desagradable paisaje a metros del Cerro de la Gloria

El Cerro de la Gloria es un ícono de Mendoza por el monumento al Ejército de los Andes y también por el cerro en sí. Por eso se transformó en un sitio de visita obligada para todos los turistas que vienen a la Provincia. Subir el cerro en auto, caminando o en bicicleta es parte de los "imperdibles". Desde allí se puede apreciar toda la Ciudad, el Teatro Griego, los cerros y también postales desagradables que hacen dudar de la limpieza de Mendoza.