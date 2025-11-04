La peor postal turística: el desagradable paisaje a metros del Cerro de la Gloria
El Cerro de la Gloria es un ícono de Mendoza y uno de los sitios más visitados por los turistas. Pero la postal que se llevan los turistas tiene un detalle desagradable.
El Cerro de la Gloria es un ícono de Mendoza por el monumento al Ejército de los Andes y también por el cerro en sí. Por eso se transformó en un sitio de visita obligada para todos los turistas que vienen a la Provincia. Subir el cerro en auto, caminando o en bicicleta es parte de los "imperdibles". Desde allí se puede apreciar toda la Ciudad, el Teatro Griego, los cerros y también postales desagradables que hacen dudar de la limpieza de Mendoza.
Uno de los pequeños espejos de agua que hay en el cerro (que sirve de reservorio) se transformó en un basurero: botellas, bolsas y otros residuos son parte del desagradable paisaje que pueden ver quienes hacen el recorrido.
El Cerro tiene algunas instalaciones nuevas, como el restaurante. Pero el mantenimiento deja mucho que desear y la postal que se llevan los visitantes desmiente aquella vieja máxima que rezaba que Mendoza era la Ciudad más limpia del país.