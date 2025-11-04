Muerte de Benicio: críticas por falta de control en clubes e inseguridad en las instalaciones

La confirmación de la muerte de Benicio, un niño de 8 años, tras caérsele encima un arco de handball generó indignación por la falta de inversión en infraestructura de los clubes y la falta de controles por parte de las asociaciones regidoras del deporte en la Argentina. Entre ellos, nuevamente aparece la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como responsable.

En mayo de este año se cumplieron diez años de la trágica muerte de Emanuel Ortega, futbolista de San Martín de Burzaco, tras golpearse con una de las paredes de una tribuna mientras disputaba un partido oficial ante Juventud Unida de Muñiz. La tragedia del jugador de 21 años que estaba a préstamo desde Banfield en el conjunto del partido de Almirante Brown pudo evitarse, pero la falta de inversión y control dejó una mancha más en el fútbol y el deporte argentino. En aquel momento la AFA fue foco de grandes críticas. Hoy, a raíz de la muerte de Benicio, vuelve a serlo.

La falta de estos controles y la desidia a la que son relegados los clubes del ascenso por parte de las organizaciones regidoras volvió a llevarse una vida, esta vez de un niño, de Benicio. Es claro que cualquiera podrá alegar que el accidente ocurrió con un arco de handball y no de fútbol, pero sería también obtuso no preguntarse qué controles se hacen sobre la infraestructura de las instituciones donde se practica fútbol, más aún en un momento en el que la AFA parece haber relegado el control de los clubes mientras se vanagloria de los éxitos del seleccionado.

Las críticas y pedido de reacción tras la muerte de Benicio Mauricio Macri, expresidente de la Nación y de Boca Juniors, se refirió a la muerte de Benicio: "Leí esta tristísima noticia: un chico de 8 años murió porque un arco de handball se le cayó encima. Vi los antecedentes de este accidente: hace poco más de un mes había muerto otro chico de 11 años en circunstancias muy similares. Y antes hubo en Argentina seis casos más. Las caídas de arcos se repiten en otras partes del mundo. Esto no puede pasar más".

En el mismo sentido marcó invitó a "la AFA, a los clubes y a las federaciones profesionales y amateurs de todos los deportes a comprometerse a garantizar anclajes seguros en los arcos de todas las canchas y en todas las circunstancias, siguiendo las normativas internacionales de seguridad. A los profesores, directivos de escuelas, técnicos, árbitros y padres, los invito a comprometerse a chequear personalmente que los arcos en sus clubes, o de los clubes que visitan, tengan anclajes seguros. No deben delegar la verificación de la seguridad en otros".