Así fue el increíble cambio de Campi para protagonizar "Papá por siempre", la obra que llega al teatro porteño

La adaptación teatral del clásico de los 90' debutará en el Liceo en enero de 2026. La obra, que combina humor, emoción y música en vivo, cuenta con el protagónico de Campi y un elenco espectacular.

Se acerca el verano y los porteños se preparan para disfrutar de las mejores propuestas teatrales de la temporada. ¿Y qué mejor si entre las propuestas hay un clásico cinematográfico adaptado a las tablas? Precisamente, en las últimas horas se anunció la llegada de “Papá por siempre ” al Teatro Liceo en enero de 2026, con un elenco espectacular. ¡Conocé todos los detalles sobre la obra!

Cuándo se estrena la obra “Papá por siempre” en el Teatro Liceo El próximo 16 de enero de 2026 se estrenará en el Teatro Liceo de Buenos Aires la versión teatral de “Papá por siempre ”, adaptación musical del clásico cinematográfico “Mrs. Doubtfire”.

La obra, pensada para toda la familia, busca recuperar el espíritu de la película original estrenada en 1993, protagonizada por Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan. En esta versión local, se propone una propuesta moderna, con humor, emoción y música en vivo, en un formato de comedia musical con producción nacional, bajo la dirección general de Ariel Del Mastro y la producción artística de la mismísima Flor Bertotti.

Campi será el encargado de interpretar a Daniel, un padre que pierde la custodia de sus hijos y decide transformarse en la niñera Señora Doubtfire para poder estar cerca de ellos. La historia, que mezcla situaciones cómicas con momentos emotivos, será llevada al escenario con una puesta escénica a cargo de Jorge Ferrari.

Además de contar con el protagónico de Martín "Campi " Campilongo, Dani "La Chepi" debutará en el género musical interpretando a Miranda, la madre de los niños. La artista, conocida por su carrera en redes sociales, televisión y como cantante, se suma así a una producción de gran escala por primera vez en este formato.