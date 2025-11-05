Proyecto Mochi cumple diez años y busca mochilas con útiles para más de 3.000 niños

Un grupo de amigas inspiradas en la solidaridad convoca por décimo año a colaborar para que cada chico y chica empiece las clases con sus mochilas listas.

El Proyecto Mochi Mendoza 2026 comenzó una nueva edición con el objetivo de reunir 3.146 mochilas completas con útiles escolares para niños y niñas en situación de vulnerabilidad de toda la provincia. Impulsado por un grupo de amigas, el proyecto solidario cumple diez años y busca que ningún niño mendocino inicie las clases sin su mochila.

Cómo donar mochilas y útiles El mecanismo de participación es sencillo: quienes deseen donar deben enviar un mensaje con la frase “Quiero que me asignen un niño”, junto con su nombre y número de celular. Luego, los organizadores envían los datos del niño asignado —nombre, grado y escuela— junto con una lista sugerida de útiles. Cada mochila puede armarse con materiales nuevos o usados en perfecto estado, e incluso incluir una carta o mensaje personal.

Las mochilas se entregan en bolsas de nylon no transparentes y deben llevar una etiqueta proporcionada por la organización. Además, las donaciones pueden realizarse de manera individual o grupal, entre familias, amigos o compañeros de trabajo.

proyecto mochi Indicaciones para armar la Mochi. “Estamos a horas de comenzar con las asignaciones. Nuestro proyecto cumple 10 años y nos explota el corazón de amor, de ilusión y de gratitud. Cada año recibimos mensajes hermosos, fotos y mochilas que nos llenan de emoción”, expresó Fabiana, una de las integrantes del proyecto, a través de las redes sociales.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de empresas, escuelas y familias que año tras año participan, así como la incorporación de nuevos voluntarios. “Estamos seguras de que vamos a cumplir el objetivo de este año. Cuando en marzo nos pregunten cómo lo hicimos, la respuesta será una sola: gracias a la ayuda de la gente”, añadieron.