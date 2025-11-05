Presenta:

Sociedad

|

mochilas

Proyecto Mochi cumple diez años y busca mochilas con útiles para más de 3.000 niños

Un grupo de amigas inspiradas en la solidaridad convoca por décimo año a colaborar para que cada chico y chica empiece las clases con sus mochilas listas.

MDZ Sociedad

Proyecto Mochi 2026 lanza su campaña solidaria anual. El objetivo: mochilas para 3146 chicas y chicos.

Proyecto Mochi 2026 lanza su campaña solidaria anual. El objetivo: mochilas para 3146 chicas y chicos.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Proyecto Mochi Mendoza 2026 comenzó una nueva edición con el objetivo de reunir 3.146 mochilas completas con útiles escolares para niños y niñas en situación de vulnerabilidad de toda la provincia. Impulsado por un grupo de amigas, el proyecto solidario cumple diez años y busca que ningún niño mendocino inicie las clases sin su mochila.

Cómo donar mochilas y útiles

El mecanismo de participación es sencillo: quienes deseen donar deben enviar un mensaje con la frase “Quiero que me asignen un niño”, junto con su nombre y número de celular. Luego, los organizadores envían los datos del niño asignado —nombre, grado y escuela— junto con una lista sugerida de útiles. Cada mochila puede armarse con materiales nuevos o usados en perfecto estado, e incluso incluir una carta o mensaje personal.

Te Podría Interesar

Las mochilas se entregan en bolsas de nylon no transparentes y deben llevar una etiqueta proporcionada por la organización. Además, las donaciones pueden realizarse de manera individual o grupal, entre familias, amigos o compañeros de trabajo.

proyecto mochi
Indicaciones para armar la Mochi.

Indicaciones para armar la Mochi.

“Estamos a horas de comenzar con las asignaciones. Nuestro proyecto cumple 10 años y nos explota el corazón de amor, de ilusión y de gratitud. Cada año recibimos mensajes hermosos, fotos y mochilas que nos llenan de emoción”, expresó Fabiana, una de las integrantes del proyecto, a través de las redes sociales.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de empresas, escuelas y familias que año tras año participan, así como la incorporación de nuevos voluntarios. “Estamos seguras de que vamos a cumplir el objetivo de este año. Cuando en marzo nos pregunten cómo lo hicimos, la respuesta será una sola: gracias a la ayuda de la gente”, añadieron.

El proyecto, que nació en Mendoza y se ha consolidado como una red solidaria provincial, busca no solo entregar mochilas, sino también transmitir un mensaje de acompañamiento y esperanza a los niños que las reciben. “Sabemos que el próximo año más de 3.000 chicos van a iniciar las clases sabiendo que alguien pensó especialmente en ellos”, afirmaron las organizadoras.

utiles escolares cuadernos precios (10).JPG
Las mochis pueden ir acompañadas de útiles y hasta una cartita o gesto personal para las y los niños que reciban.

Las mochis pueden ir acompañadas de útiles y hasta una cartita o gesto personal para las y los niños que reciban.

Con el lema Ponete la 10, las integrantes de Proyecto Mochi Mendoza invitan a la comunidad a sumarse, donar, compartir y difundir la campaña. Cada colaboración, remarcan, contribuye a que más niños empiecen el ciclo lectivo con ilusión y en igualdad de condiciones.

Acá te dejamos el paso a paso:

  1. Enviá un mensaje que diga “QUIERO QUE ME ASIGNEN UN NIÑO”, con tu nombre completo y número de celular.
  2. Te enviaremos el nombre, grado y escuela del niño asignado + la lista de útiles sugerida.
  3. Armás su mochi (podés sumar más cosas o hasta una cartita ).
  4. La colocás en una bolsa de nylon (no transparente), con la etiqueta que te enviamos.
  5. La entregás en los puntos de recepción habilitados.

Archivado en

Notas Relacionadas