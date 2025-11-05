Atención: la UBA abre sus inscripciones para 2026 y esto es lo que tenés que saber

La UBA confirmó la apertura de sus inscripciones para el ciclo 2026. Estas son las fechas clave para anotarse.

La UBA se prepara para el ciclo 2026 con inscripciones abiertas.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones educativas más prestigiosas de la región, anunció el inicio del proceso de inscripción para quienes deseen comenzar una carrera universitaria en 2026. El período de registro abarca tanto el Ciclo Básico Común (CBC) como el programa de educación a distancia UBA XXI.

Los aspirantes podrán realizar la preinscripción entre el 14 y el 28 de noviembre de 2025 a través de los portales oficiales del CBC y UBA XXI. Además, habrá una segunda instancia en febrero de 2026 para quienes no lleguen a completar el trámite en la primera etapa.

En cuanto a las carreras de posgrado, maestrías y profesorados, el primer turno de inscripción será del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, mientras que el segundo período se extenderá del 6 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026.

Quiénes pueden inscribirse a la UBA Podrán anotarse todas las personas interesadas en iniciar estudios de grado en la UBA, tanto en modalidad presencial como a distancia. También estarán disponibles otros trámites académicos como la re-matriculación, el cambio de carrera o la inscripción simultánea en dos programas.

universidad de buenos aires, derecho Abiertas las inscripciones en la UBA de derecho. La universidad cuenta con una amplia oferta académica distribuida en sus 13 facultades, que incluyen carreras en áreas como Ciencias Económicas, Medicina, Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Psicología, Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía, Ciencias Veterinarias, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, entre otras.