Atención: la UBA abre sus inscripciones para 2026 y esto es lo que tenés que saber
La UBA confirmó la apertura de sus inscripciones para el ciclo 2026. Estas son las fechas clave para anotarse.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las instituciones educativas más prestigiosas de la región, anunció el inicio del proceso de inscripción para quienes deseen comenzar una carrera universitaria en 2026. El período de registro abarca tanto el Ciclo Básico Común (CBC) como el programa de educación a distancia UBA XXI.
Los aspirantes podrán realizar la preinscripción entre el 14 y el 28 de noviembre de 2025 a través de los portales oficiales del CBC y UBA XXI. Además, habrá una segunda instancia en febrero de 2026 para quienes no lleguen a completar el trámite en la primera etapa.
En cuanto a las carreras de posgrado, maestrías y profesorados, el primer turno de inscripción será del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, mientras que el segundo período se extenderá del 6 de diciembre de 2025 al 13 de febrero de 2026.
Quiénes pueden inscribirse a la UBA
Podrán anotarse todas las personas interesadas en iniciar estudios de grado en la UBA, tanto en modalidad presencial como a distancia. También estarán disponibles otros trámites académicos como la re-matriculación, el cambio de carrera o la inscripción simultánea en dos programas.
La universidad cuenta con una amplia oferta académica distribuida en sus 13 facultades, que incluyen carreras en áreas como Ciencias Económicas, Medicina, Derecho, Arquitectura, Ingeniería, Psicología, Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía, Ciencias Veterinarias, Ciencias Sociales y Filosofía y Letras, entre otras.
Paso a paso para inscribirse a la UBA
-
Ingresar al sitio oficial del CBC o de UBA XXI.
Completar el formulario en línea con los datos personales y la información requerida.
Adjuntar la documentación solicitada (DNI, certificado de estudios, foto tipo carnet, etc.).
Seleccionar la carrera deseada y confirmar la preinscripción dentro del plazo correspondiente.
Esperar la validación del trámite y cumplir con los pasos posteriores indicados por la universidad.
Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente los requisitos y las fechas antes de iniciar el proceso, ya que la falta de documentación o el incumplimiento de los plazos puede invalidar la inscripción.
Esta convocatoria marca el inicio formal del camino para quienes aspiran a ingresar a la UBA en 2026. En los últimos meses, la universidad también llevó adelante diversas jornadas de orientación vocacional en las que participaron más de 7.000 estudiantes secundarios, con el objetivo de ayudarlos a definir su futuro académico y profesional.
Con más de dos siglos de historia, la UBA continúa siendo una de las instituciones educativas más elegidas del país y un referente académico en toda América Latina.