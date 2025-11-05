Limpian el empalme del cóndor en el Acceso Este y piden precaución para circular

La Dirección Provincial de Tránsito realiza el trabajo, que se suma a otras obras como la intervención de los canteros centrales y las banquinas.

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó un operativo de limpieza en el intercambiador del Cóndor que se encuentra en la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y el Acceso Sur.

Las acciones forman parte del Plan de Mantenimiento y Mejoramiento de los ingresos al Gran Mendoza, que inició hace más de un mes con la intervención de los canteros centrales y las banquinas, además de la reposición de señalética vial y el remplazo de guardarrails.

vialidad mendoza obras condor 3 Por esta razón, se solicita circular con precaución en este ordenador vial, ya que los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad realizan tareas sobre la calzada quitando residuos y desmalezando.

En los próximos días, Vialidad Mendoza estará haciendo los mismos trabajos pero en calle Juan José Paso de Luján y Maipú.

vialidad mendoza obras condor 1 El Plan de Mantenimiento y Mejoramiento de los ingresos al Gran Mendoza comenzó oportunamente con la limpieza de los canteros centrales que dividen las calzadas de los accesos Este y Sur interviniendo en ambos, desde el río Mendoza hasta el Cóndor por la Ruta Nacional 40, y desde la ciudad de San Martín hasta el Nudo Vial de Costanera y Vicente Zapata, por la RN 7.