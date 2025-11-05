Limpian el empalme del cóndor en el Acceso Este y piden precaución para circular
La Dirección Provincial de Tránsito realiza el trabajo, que se suma a otras obras como la intervención de los canteros centrales y las banquinas.
La Dirección Provincial de Vialidad comenzó un operativo de limpieza en el intercambiador del Cóndor que se encuentra en la intersección del Acceso Este (Ruta Nacional 7) y el Acceso Sur.
Las acciones forman parte del Plan de Mantenimiento y Mejoramiento de los ingresos al Gran Mendoza, que inició hace más de un mes con la intervención de los canteros centrales y las banquinas, además de la reposición de señalética vial y el remplazo de guardarrails.
Por esta razón, se solicita circular con precaución en este ordenador vial, ya que los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad realizan tareas sobre la calzada quitando residuos y desmalezando.
En los próximos días, Vialidad Mendoza estará haciendo los mismos trabajos pero en calle Juan José Paso de Luján y Maipú.
El Plan de Mantenimiento y Mejoramiento de los ingresos al Gran Mendoza comenzó oportunamente con la limpieza de los canteros centrales que dividen las calzadas de los accesos Este y Sur interviniendo en ambos, desde el río Mendoza hasta el Cóndor por la Ruta Nacional 40, y desde la ciudad de San Martín hasta el Nudo Vial de Costanera y Vicente Zapata, por la RN 7.
Además de la limpieza, como también el mantenimiento y reposición de la iluminación LED, se sumó una treintena de carteles de señalética vial preventiva, y en breve se remplazarán guardarrails que están muy deteriorados.