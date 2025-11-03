Conductor alcoholizado y vuelco en el Acceso Este

El hecho se produjo en el Acceso Este y el callejón Pelegrina.

Un fuerte accidente se produjo este lunes en horas de la madrugada en pleno Acceso Este. Dos jóvenes resultaron heridas tras volcar en su Chevrolet Corsa. Sucedió a la altura del callejón Pelegrina.

El vehículo era conducido por un joven que dio 2,17 gramos de alcohol en sangre al realizarle el test de alcoholemia. Tanto él como su acompañante sufrieron heridas leves tras volcar y dejar el auto sobre la banquina sur del Acceso Este.

Según el relato del conductor, fueron encerrados por una camioneta blanca y eso derivó en que tenga que hacer una maniobra brusca que derivó en el vuelco. Intervino personal de la Comisaría 49 junto al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).