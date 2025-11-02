Murió un ciclista de 61 años tras chocar con una ambulancia en Tres Porteñas

El hecho se produjo la noche del sábado en la zona rural de San Martín. Investigan la dinámica del accidente.

Un hombre de 61 años perdió la vida luego de un accidente en el que se vio involucrada una ambulancia, en el distrito de Tres Porteñas, departamento de San Martín. El trágico suceso ocurrió cerca de las 22.05 horas del sábado.

El hecho tuvo lugar sobre la calle Divisadero, aproximadamente a un kilómetro al oeste de Carril Costacanal Montecaseros. La víctima fue identificada como R. S. (61), quien circulaba en bicicleta.

Según la reseña del caso, la ambulancia, conducida por E. S. (40), se desplazaba por la vía trasladando una paciente menor de edad con una afección respiratoria junto a su madre. El conductor relató que la calle presentaba escasa iluminación.

Mientras circulaba, el chofer escuchó un impacto en el costado derecho del vehículo sanitario. De inmediato, detuvo la marcha y regresó sobre sus pasos, constatando que un ciclista yacía tendido en la calzada junto a su rodado.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar, y el médico de la unidad confirmó el fallecimiento de R. S. en el sitio.