Accidente fatal en Maipú: un hombre murió tras volcar y terminar con su auto en una acequia

Un accidente vial significó la muerte de un hombre de 70 años en Maipú. El conductor de un Fiat Duna terminó dentro de una acequia tras volcar el rodado.

El vuelco y posterior incrustación de auto en una acequia terminó resultando en la muerte de un hombre de 70 años en el departamento de Maipú este domingo. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, quienes lograron retirar el cuerpo de la víctima de dentro del rodado, y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató la muerte del mismo.

Cómo fue el mortal accidente La intersección entre las calles Emilio Civit y Maza fue el punto donde se produjo el accidente, pasadas las 19.30. Las causas por las que el fallecido perdió el control de su vehículo, un Fiat Duna, aún están siendo investigadas por efectivos de la Policía Científica.