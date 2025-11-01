Grave Accidente: motociclista terminó hospitalizado tras una colisión

Impactó contra un automóvil Fiat Cronos en Godoy Cruz y San Martín. Fue trasladado al Hospital Central.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del viernes en Maipú dejó a un motociclista de 35 años con lesiones de gravedad, por lo que requirió traslado inmediato y atención quirúrgica.

El siniestro sucedió a las 19:45 en el cruce de las calles Godoy Cruz y San Martín. En el lugar, una motocicleta Appia 150 cc y un automóvil Fiat Cronos participaron en la colisión.

La víctima, identificada con las iniciales E. A. P. (35 años), circulaba a bordo de la moto por calle Godoy Cruz en dirección de sur a norte. En ese momento, impactó la puerta derecha del Fiat Cronos, vehículo conducido por un joven de 18 años, según precisaron fuentes policiales.

Asistencia y estado de salud Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al motociclista en el sitio del accidente. Debido a la gravedad de las heridas, que incluyeron traumatismo encéfalo craneano y pérdida de conocimiento, fue trasladado de inmediato al Hospital Central.