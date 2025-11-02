Hallaron un cadáver en descomposición en un arroyo de Uspallata

El hallazgo fue producido por personas que circulaban por la quebrada de Ranchillos, en Uspallata. Se encontraba en el arroyo Chacay.

El macabro hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición fue alertado este domingo en Uspallata, movilizando el accionar de personal policial de la Comisaría 23°, bomberos y una patrulla de rescate de Gendarmería Nacional, entre otras unidades, conciliadas por el Centro de Emergencias Coordinadas (CEO).

Los testigos se encontraron con el cadáver en la zona de la quebrada de Ranchillos, precisamente sobre el arroyo Chacay durante la tarde de esta jornada.