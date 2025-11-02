Un cable cayó sobre una pileta y electrocutó a dos personas en Las Heras

Durante la tarde de este domingo, dos personas resultaron electrocutadas -una de ellas menor de edad- luego de que el cable cayera sobre la pileta.

El domicilio donde las víctimas fueron electrocutadas al caer un cable sobre una pileta.

Dos personas, entre ellas una menor de edad, debieron ser hospitalizadas este domingo luego que un cable cayera sobre la pileta donde estaban disfrutando la tarde. Al entrar en contacto con el agua, la electricidad del cable afectó las víctimas, causándoles dolencias inmediatas.

Las víctimas del hecho, una joven de 17 años y un hombre de 28, fueron asistidas en el lugar de hecho por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que llegó al lugar en ambulancia sobre las 16.30, los que diagnosticaron a ambos con una electrocución.