Cómo sigue la busqueda del expolicía profugo por el asesinato en San Martín

El expolicía Gonzalo Emanuel Ferreyra (39) tomó a sus hijos, subió a su auto y se alejó del lugar donde fue asesinado Rodrigo Federico Salafia (25) este viernes en Chapanay , San Martín. El hombre quedó como sospechoso del crimen y aún se encuentra prófugo. Ante esto, la investigación ya hizo una serie de allanamientos y está reuniendo información para dar con él.

Momentos después del homicidio del joven , Ferreyra se dirigió rápidamente con sus hijos a la casa de su padre, mientras la madre de los menores estaba trabajando. Allí dejó a los niños y desapareció sin dejar rastro.

Desde entonces las autoridades trabajan bajo las directivas del fiscal en jefe del San Martín - La Colonia, Óscar Sívori, para dar con el presunto homicida, y ya se efectuaron allanamientos en inmuebles ubicados dentro del departamento de Maipú , concretamente en las zonas que limitan con San Martín .

Sin embargo, fuentes allegadas a la investigación comentaron que estas intervenciones no consiguieron dar con el sospechoso, por lo que aún sigue prófugo.

A pesar de que salieron distintas versiones que apuntaban a un conflicto de vieja data entre el expolicía y su víctima, desde la investigación del caso aseguraron que aún no tienen certeza en el motivo que llevó a la confrontación.

Además, se subrayó que la teoría de una disputa previa sería poco probable, ya que Ferreyra llevaba relativamente poco tiempo viviendo en Chapanay. El hombre que se encuentra prófugo es oriundo de Tres porteñas, otro distrito dentro de San Martín, ubicado a aproximadamente 15 kilómetros del lugar del crimen.

No obstante, la versión que cobra más fuerza dentro de las distintas hipótesis es que todo se debe a un tema de dinero, donde uno de los implicados le debía plata al otro.

El asesinato y quién era la víctima

Salafia fue asesinado de tres disparos en el tórax tras discutir con su vecino este viernes por la noche. El crimen ocurrió sobre la calle San Juan, cerca de Bonano, mientras el fallecido circulaba por la zona en compañía de su hermano.

Al toparse con Ferreyra en plena vía pública se desató una fuerte discusión por la que el expolicía supuestamente terminó sacando una pistola de entre su ropa y detonándola tres veces contra Salafia, sin fallar ningún disparo, antes de desaparecer.

Una vez se identificó a la víctima, el Hospital Perrupato, donde ingresó ya sin vida, compartió un sentido comunicado por su fallecimiento. Esto debido a que el fallecido trabajaba como seguridad en el mismo nosocomio donde se constató su muerte.

"Con inmenso dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero Rodrigo Salafia", escribieron desde las redes sociales del hospital de la Zona Este.

La publicación del Hospital generó un gran número de comentarios de gente que lamentó la muerte del joven y lo recordaron como una persona amable, buena y muy servicial en sus tareas dentro del centro de salud.