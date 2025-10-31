Un conflicto de vieja data terminó con un joven asesinado de un disparo en San Martín

La víctima, identificada como Rodrigo Federico Salafia, tenía 25 años. El presunto autor se dio a la fuga.

El hecho ocurrió este martes por la noche en Chapanay (foto ilustrativa).

Un joven fue asesinado de un disparo en el tórax tras una discusión con un vecino en Chapanay, San Martín. El hecho ocurrió este viernes por la noche alrededor de las 19:38, sobre calle San Juan, cerca de Bonano. La víctima fue identificada como Rodrigo Federico Salafia, de 25 años, quien residía en el lugar.

Según informó el Ministerio de Seguridad, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre “una persona tirada en la vía pública tras escucharse una detonación”. Al llegar al sitio, efectivos constataron que un hombre se encontraba tendido en el piso con heridas de arma de fuego en el tórax.

Personal médico trasladó al joven en una ambulancia del centro de salud de Tres Porteñas hacia el Hospital Perrupato, donde ingresó sin vida.

hospital perrupato frente edificio (1) La víctima fue trasladada al Hospital Perrupato. ALF PONCE MERCADO / MDZ Un conflicto vecinal que terminó en tragedia De acuerdo con la investigación preliminar, Salafia caminaba junto a su hermano por calle San Juan cuando, al llegar al domicilio del agresor, se produjo una discusión por problemas de vieja data. En ese momento, Gonzalo Emanuel Ferreyra Domínguez, de 39 años, habría extraído un arma de fuego, y ante la confrontación, efectuó un disparo.