Trabaja como perito de autos robados y le sustrajeron su vehículo: "Es tragicómico"

La realidad superó la ficción en Córdoba, cuando un perito de la Policía Judicial, dedicado a investigar el robo de vehículos, se convirtió en víctima de uno. Mientras cumplía tareas laborales, le sustrajeron su propio auto a escasos metros de su lugar de trabajo, en pleno barrio Centro de la ciudad Capital.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde, en la esquina de Félix Aguilar y Misiones, una zona habitual de recorrida del personal de Accidentología Vial. Allí, Daniel, oriundo de Alta Gracia, dejó su Chevrolet Corsa Classic estacionado antes de salir hacia el interior de la provincia por cuestiones de servicio. Al regresar, horas después, el vehículo había desaparecido sin dejar rastros.

Perito de robos, robado “Daniel estacionó como todos los días, fue a trabajar y, cuando volvió, el auto ya no estaba”, relató Fabiana, su esposa, en diálogo con Canal El Doce. Entre la sorpresa y la resignación, resumió el episodio con una frase que se volvió viral: “Es tragicómico”.

Lo que vuelve aún más insólito el hecho es la cercanía con la propia sede de la Policía Judicial y con un puesto del programa "Ojos en Alerta", el sistema de vigilancia ciudadana que funciona para prevenir delitos en tiempo real.