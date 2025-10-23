Robos, detenciones y alcohol al volante: los casos registrados en el Gran Mendoza

Las calles del Gran Mendoza fueron el escenario de diversos hechos delictivos durante noche del miércoles y la madrugada de este jueves. Entre ellos se registraron robos , detenciones por portación de armas de fuego, y casos de alcohol al volante.

Los departamentos de Maipú, Las Heras, Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz son donde debieron intervenir las autoridades.

Sobre la ruta provincial 31, dos delincuentes abordaron a un hombre que se vio obligado a detenerse en dicha vía al notar una piedra de gran tamaño sobre el asfalto, la que fue colocada por los sujetos para perpetrar el delito.

A punta de pistola y mediante amenazas, los malvivientes le robaron el rodado y se dieron a la fuga en el mismo minutos despues de las 23.

Una mujer fue detenida en Ciudad de Mendoza luego de que el control de alcoholemia arrojara que circulaba en un Chevrolet Tracker con 2,04 gramos del alcohol en sangre. Tras constatar esto, los efectivos del control, junto a personal de Tránsito municipal, detuvieron a esta persona en el cruce de las calles Colon y 9 de Julio poco después de las 0.35.

Dos hombres armados en Las Heras

Por medio de un patrullaje dentro del municipio de Las Heras, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) detuvieron a dos sujetos que intentaron huir al ver el personal policial en plena vía pública, pasadas las 2.30. Ambos fueron aprehendidos poco después y al identificarlos se constató que uno de ellos portaba un revólver calibre 22 corto marca Bangual, con tambor de seis alveolos y dos municiones.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría 36° tras ser detenidos.

Detenidos tras robar una rueda en Godoy Cruz

Tres jóvenes de entre 18 y 21 años terminaron detenidos tras darse a la fuga a pie al cruzarse con personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) entre las calles Juncal y América. Sin embargo, tras una breve persecución, los malvivientes fueron aprehendidos, y tras un rastrillaje por la zona se encontró una rueda de auxilio robado de un automóvil de patente chilena.

llantra

Los tres apuntados por el delito fueron movilizados a la Comisaría 50° y quedaron a disposición de la Justicia.