Fue a la TV a defenderse por intento de homicidio y terminó detenido en vivo ante las cámaras

Está acusado por intento de homicidio por balear a una mujer en Córdoba, apareció en un programa para declarar su inocencia y terminó detenido frente a cámaras.

Una escena pocas veces vista se vivió este viernes en la televisión cordobesa. En medio de una entrevista, un hombre con pedido de captura por intento de homicidio decidió presentarse frente a las cámaras para dar su versión. Minutos después, ante la sorpresa de los conductores y del público, terminó detenido por la Policía de Córdoba en vivo.

El protagonista fue Emiliano Moyano, imputado por presuntamente haber disparado contra una mujer en febrero de 2024. El hombre, que se encontraba prófugo, apareció en el móvil del programa “El Show del Lagarto” (por Canal El Doce) con un único propósito: defender su inocencia.

Durante la entrevista, Moyano aseguró que está siendo acusado injustamente y que el caso responde a disputas internas vinculadas a la barra brava del club Instituto Atlético Central Córdoba. “El 14 de octubre me allanaron la casa, rompieron todo y me apuntaron. No tienen pruebas, solo quiero que me escuchen”, afirmó frente a cámara.

Según su relato, el episodio que lo involucra habría sido un ajuste de cuentas ocurrido el mismo mes en que dos primos suyos fueron asesinados. “Me culpan porque pasó todo en las mismas fechas. Dicen que fue una venganza, pero no tengo nada que ver”, sostuvo el acusado.

La causa en su contra por homicidio En otro momento de la entrevista, Moyano recordó su pasado judicial: reconoció haber pasado casi diez años preso por robo calificado, aunque aclaró que fue absuelto en una causa por homicidio. "Ya pagué por mis errores, pero esta vez soy inocente", agregó visiblemente emocionado, mientras su pareja lo acompañaba en silencio.