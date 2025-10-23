La NASA lanzó un canal HD que muestra la Tierra en vivo desde el espacio: cómo verlo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (más conocida por NASA , por sus siglas en inglés) lazó un nuevo canal streaming que permite observar la Tierra desde el espacio en alta definición. El proyecto, conocido como Space Live, emite imágenes captadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI) en vivo.

El servicio está disponible desde este mes y se puede ver en el canal oficial de YouTube de la agencia espacial estadounidense, con el fin de que todo el mundo pueda seguir la experiencia espacial y así despertar su interés por la exploración científica.

Las imágenes son captadas desde una cámara externa instalada en el módulo Harmony, también conocido como Nodo 2, uno de los segmentos de la EEI. Según explicó la NASA, la cámara está orientada hacia adelante, lo que permite visualizar el Adaptador de Acoplamiento Internacional 2.

Tras la difusión del lanzamiento del canal de streaming de la NASA , el miércoles 22 de octubre, la transmisión registró más de 21.000 usuarios conectados de forma simultánea cerca de las 11 de la mañana de Argentina.

La transmisión a través del canal de YouTube oficial de la NASA permanece activa durante todo el día. No obstante, desde la agencia espacial indicaron que el contenido está sujeto a interrupciones temporales según el funcionamiento del módulo y la disponibilidad de equipos. A pesar de eso, la mayor parte del tiempo el video se mantiene activo con imágenes en tiempo real de la Tierra desde el espacio.

Mirá el momento destacado de la transmisión espacial de la NASA

El canal de streaming de la NASA

Todo sobre la Estación Espacial Internacional que orbita la Tierra

El módulo Harmony es un componente central de la EEI y cumple funciones de conexión entre distintos módulos presurizados, además de servir como punto de acoplamiento para vehículos espaciales. Su diseño permite albergar sistemas de soporte vital y sirve como pasaje entre laboratorios internacionales a bordo.

La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra a una altitud aproximada de 425 kilómetros. Se trata de un proyecto conjunto desarrollado desde 1984 y construido entre fines de los años 80 y principios de los 90. Está en órbita desde hace más de 25 años y está habitada de forma ininterrumpida desde el año 2000.

La EEI es el resultado de un programa internacional que involucra a 15 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón y varios estados europeos. Su infraestructura fue diseñada para permitir la participación de tripulaciones de diferentes nacionalidades, con operaciones distribuidas globalmente en centros de lanzamiento, redes de comunicación, formación técnica y desarrollo científico.

Desde su ocupación inicial, más de 280 astronautas han pasado por la estación. A lo largo de sus más de dos décadas de operación continua, el laboratorio orbital recibió a personas de 21 países y albergó más de 60 expediciones científicas.

El complejo espacial tiene el tamaño aproximado de una cancha de fútbol americano. Su estructura permite alojar a más de 260 personas, aunque las tripulaciones activas suelen ser menores, con rotaciones periódicas organizadas por las agencias participantes.