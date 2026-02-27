El cumpleaños tumbero de la influencer presa por homicidio: torta rosa, "canjes" y requisa

María Paola Galeano, mejor conocida en TikTok como "Malala", decidió festejar su último cumpleaños en prisión de manera llamativa. Entre globos dorados, una torta rosa chicle y música, la " influencer tumbera" mostró su intimidad en la Unidad N°40 de Lomas de Zamora, provocando distintas reacciones en las redes sociales.

La reclusa cumple una condena de 13 años por homicidio en ocasión de robo , un crimen ocurrido en 2013 en La Matanza donde fue clave para el asesinato de Carlos Alberto Gauna .

Sin embargo, en el mundo digital, su prontuario parece quedar en segundo plano frente a sus bailes y su estética de "Barrio Privado".

La viralización del festejo, donde se la ve rodeada de sus compañeras de pabellón y un costoso equipo de música, molestó al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) , que realizó este miércoles una requisa en su celda y le incautó el teléfono móvil. Desde entonces, el perfil de "Malala" permanece en silencio.

Más allá de la fiesta, lo que llamó la atención fue el perfil mediático de la joven. En entrevistas previas, la mujer de 209 mil seguidores admitió que su actividad en redes no es solo por hobby.

Recibe ofertas de publicidad para marcas y, fundamentalmente, para casinos virtuales; utiliza los ingresos de las redes para mantenerse sola, alegando que prefiere esto antes que dedicarse a las estafas telefónicas como hacen otros internos.

Por otro lado, el tiempo de Galeano en la cárcel está llegando a su fin. Según los registros judiciales, su pena se dará por cumplida el próximo 31 de agosto. A pesar de no haber recibido beneficios excarcelatorios previos debido a cambios legales en 2017, la influencer ya prepara su salida definitiva, probablemente con un ojo puesto en las cámaras y el otro en las marcas que esperan su regreso a la calle.