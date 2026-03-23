El video de un insólito accidente y fuga en Lomas de Zamora: el conductor sigue prófugo

Un llamativo episodio de choque y abandono de persona ocurrió en la localidad de Ingeniero Budge , partido de Lomas de Zamora , y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. La víctima se dirigía a su puesto de trabajo cuando un vehículo lo atropelló brutalmente, provocando que saliera despedido antes de impactar contra el asfalto.

A pesar de la violencia del choque, que le causó cortes y traumatismos en la cabeza y las piernas, el sujeto fue asistido rápidamente y, tras ser trasladado a un hospital cercano, ya se encuentra fuera de peligro en su domicilio.

La familia ahora encabeza una búsqueda desesperada para dar con el responsable, quien huyó del lugar a toda velocidad.

Sin embargo, la impunidad del conductor del Ford Fiesta gris no fue total gracias a la intervención de un tercero. El chofer de una camioneta que circulaba detrás presenció toda la secuencia y, en un acto de solidaridad, decidió perseguir al infractor para tomarle una fotografía al dominio del vehículo.

Con el número de patente en mano, la familia logró rastrear al titular registral del auto. Sin embargo, al ser consultado, este alegó que había vendido el vehículo recientemente y que el nuevo dueño aún no había realizado la transferencia correspondiente.

El video de hecho: la prueba clave

El video de seguridad de la calle donde ocurrió el siniestro fue presentado ante los Tribunales de Lomas de Zamora, para avanzar con la investigación.

choque ldz

En las imágenes se observa una trayectoria inusual del auto previo al impacto, lo que refuerza la hipótesis de una negligencia grave o una maniobra intencional que ahora es materia de investigación.

La causa por lesiones y abandono de persona sigue su curso mientras se intenta identificar a quien estaba al volante al momento del siniestro. La familia pidió que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el actual paradero del auto se acerque a la comisaría de la zona.