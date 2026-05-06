Quiénes son los sospechosos que aparecen en el video dejando a la menor presuntamente abusada en su casa

El caso de la niña de 12 años, presuntamente abusada y abandonada en el patio de la casa de su abuela en Rosario , abrió una investigación con varios factores y aristas aún a esclarecerse. Mientras la menor continúa recuperándose de graves heridas, los detectives avanzan en conocer los detalles que recubren este escandalo. Por ejemplo, la identidad de las personas que fueron grabadas dejándola en la vivienda el pasado domingo.

La denuncia, presentada este martes ante la Justicia local involucra una camioneta blanca y a cinco personas que dejaron a la menor en el patio exterior del domicilio. En ese lugar es que su hermana la encontró inconsciente y herida.

En este registro fílmico, tomado por las cámaras de seguridad de otra casa del barrio Fisherton, se ve a cuatro mujeres acompañando a la niña a la vivienda. Estas bajan de la camioneta, la que es conducida por un hombre.

Las cuatro mujeres llevan a la menor hasta el lugar donde la encontró su hermana, mientras el hombre las espera en la camioneta. Antes de irse, se ve que descartan bolsas de basura, las que tendrían ropa.

¿Miembros de una iglesia?: la teoría sobre la identidad del grupo

Fuentes allegadas a la investigación, que lleva adelante la fiscal de delitos contra la Integridad Sexual de Rosario Mariángeles Lagar, señalaron a MDZ que la principal hipótesis del origen de estas personas sería que forman parte de una iglesia mormona que habría asistido a la niña.

Según esta teoría, primero habrían llevado a la menor a su iglesia para asistirla, para después dejarla en su casa, tal como muestran las imágenes.

Por qué detuvieron y luego liberaron a una mujer

Esta misma fuente también confirmó a este medio que en primera instancia se detuvo a una mujer, de 63 años, a pocas cuadras del lugar del hallazgo tras ser apuntada por un posible encubrimiento.

Sin embargo, la misma recuperó la libertad luego de que se comprobara que no existían elementos para llevarla a audiencia imputativa. Por lo que, por el momento no hay detenidos por esta causa.

El crítico estado de salud de la niña

Fue la hermana de la víctima quien la encontró inconsciente. Ella constató que la niña presentaba una grave pérdida en la zona inguinal y escasos signos vitales. Inmediatamente fue trasladada al Hospital de Niños Zona Norte, donde los médicos constataron lesiones internas compatibles con un abuso sexual.

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Su madre describió la situación como "brutal" y detalló que la niña sufrió un desgarro interno tan severo que los profesionales evaluaron realizarle una transfusión de sangre para estabilizarla.

Tras horas hospitalizada, se compartió que, aunque permanece internada para seguimiento psicológico y médico, se informó que se encuentra fuera de peligro.