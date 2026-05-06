Horror en Rosario: investigan el abuso sexual de una niña de 12 años abandonada en la casa de su abuela

Un presunto caso de abuso sexual sobre una menor de edad sacudió a la ciudad de Rosario. La denuncia, presentada este martes ante la Justicia local involucra una camioneta blanca y a cinco personas que dejaron a la menor al domicilio de su abuela tras el ataque. La niña, de 12 años, fue encontrada inconsiente y herida.

Según el relato de la madre y la reconstrucción de los investigadores, la niña salió de su casa con la intención de visitar a una amiga. En el camino, la menor comenzó a sentirse mal y fue abordada por una pareja que le ofreció ayuda. A partir de ese momento, la víctima indicó que no recuerda nada más.

De acuerdo con presuntos registros fílmicos, cuatro mujeres y un hombre bajaron del vehículo. Mientras el hombre permanecía al volante, las mujeres acompañaron a la niña hasta el patio delantero de la casa de su abuela y descartaron una bolsa de nylon con ropa en la vereda de enfrente antes de huir.

Fue la hermana de la víctima quien la encontró inconsciente. Ella constató que la niña presentaba una grave pérdida en la zona inguinal y escasos signos vitales. Inmediatamente fue trasladada al Hospital de Niños Zona Norte, donde los médicos constataron lesiones internas compatibles con un abuso sexual.

Su madre describió la situación como "brutal" y detalló que la niña sufrió un desgarro interno tan severo que los profesionales evaluaron realizarle una transfusión de sangre para estabilizarla.

Tras horas hospitalizada, se compartió que, aunque permanece internada para seguimiento psicológico y médico, se informó que se encuentra fuera de peligro.

Una detenida que fue liberada

La causa está en manos de la fiscal Mariángeles Lagar, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario. Bajo sus directivas, la policía detuvo a una mujer de 63 años, a pocas cuadras del lugar del hallazgo. Sin embargo, este martes la mujer fue puesta en libertad, ya que no se hallaron elementos suficientes para imputarla por el hecho.

Así las cosas, por el momento, no hay detenidos y los investigadores continúan analizando las cámaras de seguridad para identificar a los ocupantes de la camioneta y determinar el lugar exacto donde ocurrió el ataque.