Murió un operario tras caer de una antena: se le soltó el arnés y cayó al vacío

El operario, de 65 años, realizaba tareas en altura en Rosario cuando se le soltó el arnés de seguridad y cayó al vacío, falleciendo en el acto.

El operario formaba parte de un equipo de tres trabajadores abocados al desmontaje de la antena en Rosario..

Un dramático accidente laboral sacudió este martes al mediodía a la ciudad de Rosario, donde un operario de unos 65 años perdió la vida al caer cuando trabajaba en una antena que estaba siendo desmontada. El hecho ocurrió en Presidente Quintana al 500, en el barrio Tablada.

Según se conoció, el accidente ocurrió cuando el trabajador realizaba tareas en altura junto a otros dos compañeros. Según las primeras versiones recogidas en el lugar, el arnés de seguridad que lo sujetaba a la estructura se habría soltado en pleno trabajo, lo que provocó que el hombre cayera al vacío sin posibilidad de reacción.

Trágica caída del operario Vecinos de la cuadra relataron que escucharon un fuerte estruendo antes de advertir la gravedad de la situación. “Parece que la estaban retirando, cayó, hizo un rebote en el piso y falleció en el momento”, contó un testigo que presenció la escena.

Otro vecino aportó que el operario se encontraba en la parte más alta de la antena al momento del accidente. La caída generó una inmediata alarma en el barrio, donde varios residentes dieron aviso a las autoridades tras escuchar el impacto.

Minutos después del hecho, personal policial y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegaron al lugar. Sin embargo, los profesionales de la salud solo pudieron constatar el fallecimiento del trabajador, que murió en el acto producto de las graves lesiones sufridas en la caída.