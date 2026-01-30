La tormenta arrastró una topadora y un operario quedó colgando de una cuerda

El trabajador fue asistido por sus compañeros tras ser sorprendido por la crecida del agua en el puente de Anchoris.

Las fuertes tormentas que afectaron este viernes al Gran Mendoza dejaron una situación de alto riesgo en el puente de la Ruta 40, a la altura de Anchoris, donde la crecida del agua arrastró una topadora que se encontraba trabajando en el lugar. El operario quedó colgando de una cuerda mientras sus compañeros intentaban asistirlo, en una escena que reflejó la violencia del caudal que avanzó sobre la traza nacional.

Según relataron testigos en el lugar, el trabajador fue salvado gracias a la rápida reacción de sus compañeros, que lograron arrojarle una cuerda para evitar que fuera llevado por la corriente. En paralelo, otro hombre permanecía sobre la maquinaria, mientras se aguardaba el arribo de equipos de emergencia para completar el rescate.

Las imágenes del episodio fueron difundidas pa través de redes sociales, mostrando el momento en que el agua se lleva la topadora y al chofer aferrado a la cuerda en medio de la tormenta. El hecho se produjo en el marco del intenso temporal que impactó sobre distintos puntos del área metropolitana, con lluvias torrenciales y caída de granizo en varios departamentos.