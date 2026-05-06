"Se siente en peligro": el abogado de Pequeño J solicitó su traslado a la cárcel de Ezeiza

El Juzgado Federal N°2 de Morón dió lugar al pedido del abogado del "Pequeño J" para trasladarlo a la cárcel de Ezeiza.

Luego de la llegada del "Pequeño J" a la Argentina desde Perú, el Juzgado Federal N°2 de Morón solicitó el cupo al Servicio Penitenciario para que Tony Janzen Valverde Victoriano sea trasladado a la cárcel de Ezeiza, a pedido del abogado del acusado en el triple crímen de Florencio Varela que involucra al narcotráfico.

La solicitud se realizó momentos después de que el Juzgado terminara la indagatoria al Pequeño J, según estableció Lucas Contreras Alderete, abogado del acusado, a la Agencia Noticias Argentinas. Hasta el momento, se aguarda la respuesta por parte del Servicio Penitenciario.

pequeño j El abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J", explicó los supuestos motivos por los que el sujeto se escapó hacía Perú. FAA Dónde está el Pequeño J ahora Actualmente, el Pequeño J está preso en la cárcel de Marcos Paz, y desde allí se conectó por Zoom para que el Juzgado pudiera indagarlo. A su vez, durante la audiencia negó su participación en el triple crimen de las chicas asesinadas en Florencio Varela el año pasado, lamentó los acontecimientos y no respondió preguntas.

Por otro lado, el abogado de la defensa aprovechó el momento de la indagatoria para solicitar que se traslade a su cliente al Complejo Penitenciario N°1 de Ezeiza ya que consideran que "tiene las instalaciones y el personal más adecuado para atender a un interno con perfil de riesgo bastante alto”.