Triple crimen en Florencio Varela: declaró Víctor Sotacuro y apuntó contra la pareja de "Alex" Ydone Castillo
Los tres detenidos por el triple crimen fueron indagados en la Fiscalía de San Justo, bajo un fuerte operativo de seguridad.
Víctor Lázaro Sotacuro, su pareja Mónica Mujica y su sobrina Florencia Ibáñez ampliaron sus declaraciones indagatorias ante la Justicia este jueves y negaron haber tenido participación en el triple crimen de Florencio Varela, en donde fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
Los tres fueron indagados en la Fiscalía de San Justo, bajo un fuerte operativo de seguridad. Sotacuro, acusado de ser parte de la banda criminal a la que pertenece el Pequeño J, aseguró que no existe tal vínculo. Asimismo, apuntó contra Alex Roger Ydone Castillo, amante de Florencia Ibáñez, y dijo que “lo usó” porque su familia “es gente humilde y trabajadora”.
Por otro lado, pidió investigar a la esposa de Ydone Castillo, Erika Condori, a quien acusó de tener vínculos con el narcotráfico y de haber intentado involucrarlo en el traslado de drogas. "Erika sabe todo, que por eso declaró de esa forma, pero invirtió los roles (...) ¿Por qué está tan empeñada en defenderlo a él y enterrarme a mi? Están los dos metidos en la misma movida de la droga”, sostuvo el imputado.
También recordó que Castillo estuvo preso y una vez Condori quiso hacer que lleve una carga de cocaína. "Me paso a buscar y me dijo que ahí había 300 kilos; me sorprendí. Yo me negué y después ella volvió a invertir roles y dijo que yo le había robado mercadería", añadió.
Triple crimen: las declaraciones de Mujica e Ibañez
Mujica, detenida días atrás, presentó un escrito en el que respaldó los dichos de su pareja y sostuvo que Condori “invirtió los roles” para encubrir a su marido, a quien señaló como parte de la organización. También negó haber ordenado el formateo del celular de Sotacuro y aseguró que el dispositivo fue vendido antes del crimen.
Por su parte, Ibáñez negó conocer a Celeste González Guerrero, otra de las detenidas que pidió ser considerada “arrepentida”. La joven fue filmada junto a su tío en un vehículo que habría seguido la camioneta usada para trasladar a las víctimas, aunque afirmó que desconocía el hecho y rechazó haber participado en actividades ilícitas.
El fiscal Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, mantiene la acusación y solicitó la prisión preventiva para los imputados. En paralelo, el juez Fernando Pinos Guevara evalúa los próximos pasos en una causa que también involucra a presuntos líderes narcos detenidos en Perú y otros prófugos en la región.