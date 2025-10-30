Sotacuro pidió investigar a "Érica", esposa de prófugo por triple crimen narco

Sotacuro solicitó que se indaguen los viajes y movimientos de "Érica", esposo de uno de los prófugo por el triple crimen con alerta de Interpol.

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los 11 acusados detenidos por el triple crimen con sello narco ocurrido en Florencio Varela, amplió hoy su declaración ante el fiscal Adrián Arribas.

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los 11 acusados detenidos por el triple crimen con sello narco ocurrido en Florencio Varela, amplió hoy su declaración ante el fiscal Adrián Arribas y pidió que se investigue a “Érica”, esposa de Alex Roger Ydone Castillo, quien permanece prófugo.

Sotacuro, detenido en Villazón, Bolivia, pidió revisar los viajes de la mujer a Perú y remarcó que “durante el año viaja con frecuencia”. Además, detalló que Érica trabajó durante dos años en la Clínica Valuar Salud, llevando a la kinesióloga Marlene y a la paciente Luna Gabriel, mientras recibía pagos en cheques que luego “se endosaban” mediante un amigo llamado Kevin, titular de una cuenta bancaria.

El acusado añadió que también “llevaba a cuatro niñas al colegio a mi cargo” y que a mediados de marzo de este año dejó de trabajar formalmente para la clínica. Sotacuro explicó que los horarios de entrada y salida de la planilla del nosocomio eran presentados por la paciente Luna Gabriel ante las autoridades del centro de salud.

Por otro lado, Florencia Ibáñez, sobrina del detenido, y Mónica Débora Mujica, esposa de Sotacuro, optaron por no responder preguntas en la Fiscalía de Homicidios Complejos de San Justo.

Los detenidos por el triple crimen Los acusados Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Sotacuro permanecen con prisión preventiva por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.