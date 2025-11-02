Un incendio destruyó una vivienda en Las Heras

El incendio se originó aproximadamente a las 17.40 en una vivienda cercana al cementerio de Ciudad. No hubo heridos.

El incendio se desató detrás del cementerio de la Ciudad. Imagen ilustrativa.

Un voraz incendio destruyó una vivienda ubicada en el distrito de La Cieneguita, en el departamento de Las Heras. El inmueble está ubicado en calle Perón al 350, metros al norte del cementerio de Ciudad de Mendoza. Afortunadamente, no hubo heridos.

De acuerdo con la información policial, el siniestro se originó alrededor de las 17.40. Minutos después, un llamado al 911 alertó sobre el fuego en el domicilio. Al llegar, los efectivos constataron que la casa se encontraba completamente envuelta en llamas.

Afortunadamente, los ocupantes —entre ellos la propietaria, una mujer de 26 años— lograron salir por sus propios medios y no sufrieron heridas.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Las Heras, quienes lograron sofocar el incendio, aunque las pérdidas materiales fueron totales.