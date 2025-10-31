Impactante incendio en El Carrizal: las llamas arrasaron con un complejo de cabañas

El siniestro se desató este jueves por la noche en el complejo de cabañas Shangri, ex YPF, y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos.

Un impactante incendio se desató este jueves por la noche en un complejo de cabañas ubicado en El Carrizal, generando preocupación entre los vecinos de la zona. Las llamas afectaron al camping Shangri (ex YPF) y obligaron a la intervención de varias dotaciones de Bomberos, que trabajaron arduamente para controlar el fuego.

El siniestro comenzó pasadas las 21 del jueves y, según informaron fuentes oficiales, entrada la medianoche los rescatistas continuaban combatiendo las llamas con hidrantes y equipos de enfriamiento para evitar la propagación del fuego.

Aunque el incendio provocó importantes daños materiales, no se registraron heridos ni evacuaciones, según se supo.

Investigan las causas del incendio Una de las principales hipótesis del incendio en El Carrizal apunta a que el fuego podría haber sido intencional, aunque por el momento esa versión no fue confirmada oficialmente.