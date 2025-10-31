Presenta:

Policiales

|

Incendio

Impactante incendio en El Carrizal: las llamas arrasaron con un complejo de cabañas

El siniestro se desató este jueves por la noche en el complejo de cabañas Shangri, ex YPF, y demandó la intervención de varias dotaciones de Bomberos.

MDZ Policiales

Bomberos trabajaron arduamente para controlar el incendio.

Bomberos trabajaron arduamente para controlar el incendio.

Captura de video

Un impactante incendio se desató este jueves por la noche en un complejo de cabañas ubicado en El Carrizal, generando preocupación entre los vecinos de la zona. Las llamas afectaron al camping Shangri (ex YPF) y obligaron a la intervención de varias dotaciones de Bomberos, que trabajaron arduamente para controlar el fuego.

El siniestro comenzó pasadas las 21 del jueves y, según informaron fuentes oficiales, entrada la medianoche los rescatistas continuaban combatiendo las llamas con hidrantes y equipos de enfriamiento para evitar la propagación del fuego.

Te Podría Interesar

Aunque el incendio provocó importantes daños materiales, no se registraron heridos ni evacuaciones, según se supo.

incendio
Fuerte incendio en El Carrizal: investigan si fue intencional.

Fuerte incendio en El Carrizal: investigan si fue intencional.

Investigan las causas del incendio

Una de las principales hipótesis del incendio en El Carrizal apunta a que el fuego podría haber sido intencional, aunque por el momento esa versión no fue confirmada oficialmente.

En el lugar trabajaba personal policial, peritos y efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes permanecían en el predio para determinar el origen del incendio y evaluar los daños provocados en las instalaciones del complejo turístico.

Archivado en

Notas Relacionadas