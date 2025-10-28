Terrible incendio de un galpón de Parque Patricios: evacuaron dos escuelas por el humo
Los Bomberos y el SAME trabajan en Parque Patricios para combatir el incendio. El tránsito está cortado sobre la calle La Rioja, entre Avenida Brasil y José de Garro.
Este martes, el barrio porteño de Parque Patricios se vio afectado por el increíble incendio de un galpón, generando un gran bloque de humo en la zona. Por prevención, tuvieron que evacuar la Escuela Primaria Común N° 02 - José María Gutiérrez y la Escuela Superior Nº11 - Dr. Ricardo Levene.
De acuerdo con TN, el incendio se desató en un galpón, donde funciona un taller mecánico, ubicado sobre la calle La Rioja entre Avenida Brasil y José de Garro.
Desde las 9 de la mañana, durante una hora, el incendio permaneció activo, por lo que personal de los bomberos de la Ciudad y, al menos, 20 móviles del SAME se acercaron a la zona para desplegar un operativo. En consecuencia, fue evacuada toda la manzana y hay restricciones en el tránsito.
A las 10:20, el jefe de Bomberos dijo que el incendio fue controlado. “Pudimos observar que se desmoronó el techo de la parte del contrafrente, sobre vehículos que estaban siendo reparados”, reveló el efectivo.
Respecto a las causas del siniestro, el bombero dijo que “en minutos el equipo de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad va a comenzar con las tareas investigativas”.
Qué dijo el titular del SAME sobre los heridos por el incendio
Por su parte, Alberto Crescenti, titular del SAME, trajo “tranquilidad” al decir que se evacuaron las escuelas sin inconvenientes. “Los chicos están bien”, señaló. “Atendimos a 25 alumnos, no tienen criterio de traslado. Tuvimos que oxigenar a 9 de ellos, y 2 tienen heridas cortantes y quemaduras leve A, de primer grado, superficiales, que tratamos con productos que tenemos en los móviles”.
