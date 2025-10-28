Terrible incendio de un galpón de Parque Patricios: evacuaron dos escuelas por el humo

Los Bomberos y el SAME trabajan en Parque Patricios para combatir el incendio. El tránsito está cortado sobre la calle La Rioja, entre Avenida Brasil y José de Garro.

El incendio se desató en un galpón sobre calle La Rioja.

Este martes, el barrio porteño de Parque Patricios se vio afectado por el increíble incendio de un galpón, generando un gran bloque de humo en la zona. Por prevención, tuvieron que evacuar la Escuela Primaria Común N° 02 - José María Gutiérrez y la Escuela Superior Nº11 - Dr. Ricardo Levene.

De acuerdo con TN, el incendio se desató en un galpón, donde funciona un taller mecánico, ubicado sobre la calle La Rioja entre Avenida Brasil y José de Garro.

Desde las 9 de la mañana, durante una hora, el incendio permaneció activo, por lo que personal de los bomberos de la Ciudad y, al menos, 20 móviles del SAME se acercaron a la zona para desplegar un operativo. En consecuencia, fue evacuada toda la manzana y hay restricciones en el tránsito.

A las 10:20, el jefe de Bomberos dijo que el incendio fue controlado. "Pudimos observar que se desmoronó el techo de la parte del contrafrente, sobre vehículos que estaban siendo reparados", reveló el efectivo.

Respecto a las causas del siniestro, el bombero dijo que “en minutos el equipo de la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad va a comenzar con las tareas investigativas”.