En imágenes: un incendio afectó varias viviendas y generó alarma en Las Heras

El incendio fue controlado por bomberos voluntarios y del Cuartel Central. No se registraron heridos.

En el incendio trabajaron Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y del Cuartel Central.&nbsp;

Un incendio que se desató la tarde de este jueves afectó a varias viviendas y generó alarma en Las Heras. Ocurrió en la intersección de avenida San Martín y calle Emilio Coni, donde bomberos consiguieron controlar las llamas y evitar mayores daños.

El siniestro comenzó pasadas las 16 y motivó la intervención conjunta de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y del Cuartel Central de la Policía de Mendoza, quienes trabajaron intensamente para impedir la propagación del fuego.

Tras más de una hora de tareas, el fuego fue controlado alrededor de las 17, sin que se registraran víctimas. Las causas que originaron el siniestro son materia de investigación.

Las imágenes de los trabajos por el incendio

