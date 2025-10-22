Ya lleva cuatro días ardiendo un incendio forestal que afecta a otro parque nacional cordobés

Más de 1.200 hectáreas fueron arrasadas por el incendio que continúa activo en el oeste de Córdoba y que amenaza al Parque Nacional Traslasierras.

El combate contra el incendio forestal que afecta a la zona de Guasapampa, en la provincia de Córdoba continúa sin descanso desde el domingo

El combate contra el incendio forestal que afecta a la zona de Guasapampa, en el oeste de Córdoba, continúa sin descanso desde el domingo. Las llamas ya arrasaron más de 1.200 hectáreas, alcanzando sectores del Parque Nacional Traslasierra, uno de los espacios con monte nativo mejor preservados de la provincia.

El avance del fuego mantiene en alerta a los equipos de emergencia que trabajan sobre terrenos de difícil acceso. En el operativo participan más de 150 bomberos, junto a efectivos del ETAC, personal provincial y recursos del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con el apoyo de cuatro aviones hidrantes y tres helicópteros.

Las aeronaves operan desde Guasapampa y Villa de Soto, debido a que la geografía escarpada y las quebradas impiden el ingreso terrestre en muchos sectores.

Otro incendio que afecta a un parque nacional Según explicó Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Riesgo y Cambio Climático, algunos brigadistas deben ser trasladados por aire hasta los frentes activos. “ A pesar de la magnitud del siniestro, no hay viviendas amenazadas ni daños materiales reportados.

Luego del incendio que se desarrolló por seis días en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, el de Guasapampa es el segundo foco más grande en el mismo mes que se desencadena en la provincia de Córdoba.