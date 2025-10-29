Se volvieron a incendiar los galpones del Mercado Cooperativo de Guaymallén

Un incendio se generó en los galpones de la feria de Guaymallén luego de que una chispa de una amoladora desatara las llamas en el complejo.

Los galpones del Mercado Cooperativo de Guaymallén volvieron a incendiarse este miércoles de forma accidental. Las llamas se desataron a partir de las chispas que arrojó una amoladora que volvieron a prender materiales que ya habían sido quemados en el incendio del 6 de septiembre de este año. La situación fue controlada poco después.

Cómo fue el incendio El fuego y el humo volvieron a presentarse en el complejo del mercado guaymallino durante un horario de alto tránsito de personas. El hecho fue notificado pasadas las 11, por lo que tras ser alertados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) personal del cuartel central de bomberos y la dotación de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz se desplazaron para controlar la situación.

Por su parte, los bomberos voluntarios del departamento donde se ubica la feria se movilizaron poco después para dar apoyo a sus compañeros de otros cuarteles.

Poco menos de una hora después, desde el cuerpo de rescatistas godoicruceños informaron que las llamas ya habían sido controladas y se habían iniciado las taras de enfriado del lugar. Sin embargo, se explicó que la cantidad de gente trabajando en la zona complicó las tareas de los bomberos al principio del abordaje de la situación.

Nuevamente en los galpones El foco ígneo de este miércoles recordó lo ocurrido hace casi dos meses en el mismo lugar, cuando un gran incendio se desató en estos mismos galpones. Ese episodio significó una mayor destrucción de los galpones y las imágenes del mismo impactaron a la población.