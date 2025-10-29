Un nene de 8 años sufrió muerte cerebral tras caerle un arco de handball
El nene sufrió un accidente en un club local de la localidad de Quilmes. Tras el impacto fue operado de urgencia y fue diagnosticado con muerte cerebral.
Un trágico accidente ocurrido en el club Argentino de Quilmes dejó a un nene de 8 años con muerte cerebral. El hecho ocurrió mientras el nene llamado Benicio había finalizado su entrenamiento de básquet infantil. Fue entonces cuando se trepó a un arco de handball que, al no estar correctamente amurado al suelo, se deslizó y cayó sobre su cabeza.
Como consecuencia de la caída, el niño sufrió un severo traumatismo craneoencefálico. Benicio fue trasladado inicialmente al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, donde llegó con hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio.
Te Podría Interesar
Tras estabilizarlo, los médicos lo derivaron al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.
Familiares y allegados del estudiante del colegio Nazaret de Quilmes solicitaron una cadena de oración por su estado, mientras los profesionales mantienen medidas de soporte vital.