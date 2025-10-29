Un nene de 8 años sufrió muerte cerebral tras caerle un arco de handball

Un trágico accidente ocurrido en el club Argentino de Quilmes dejó a un nene de 8 años con muerte cerebral. El hecho ocurrió mientras el nene llamado Benicio había finalizado su entrenamiento de básquet infantil. Fue entonces cuando se trepó a un arco de handball que, al no estar correctamente amurado al suelo, se deslizó y cayó sobre su cabeza.