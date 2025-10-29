Tiroteo, operativo cerrojo y un detenido con un arma policial robada en Las Heras

Una tarde de furia se vivió este miércoles entre el barrio 8 de Abril y el asentamiento 25 de Marzo de Las Heras , donde malvivientes protagonizaron un intenso tiroteo . A raíz de eso, hubo persecución por los techos de las viviendas y fue detenido un delincuente juvenil que llevaba un arma reglamentaria robada meses atrás a un policía.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 17.30 cuando llamados a la línea de emergencias 911 alertaron sobre abundantes detonaciones de arma de fuego en el sector del distrito El Challao donde se encuentran las mencionadas barriadas , hacia el noreste de la rotonda de los Bomberos .

Frente a eso, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) se dirigieron hacia el lugar y frente a la manzana F del barrio 8 de Abril detectaron la presencia de cinco sujetos, quienes escaparon en diferentes direcciones al notar la presencia de los efectivos.

Acto seguido, algunos de los sospechosos ingresaron a viviendas y subieron a los techos, con la intención de perder de vista a los uniformados. No obstante, se realizó un operativo cerrojo y lograron atrapar a un malviviente que portaba un arma de fuego y la descartó en plena huida.

Por eso, se le solicitó permiso para ingresar al dueño del domicilio al que entraron los individuos y al costado de un portón localizaron una pistola FM Hi-Power M95 calibre 9 milímetros . Al verificar la numeración fabril, constataron que se trataba de un arma reglamentaria que fue robada a fines del año pasado a un policía en su casa de Las Heras.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 18.17.15 La pistola calibre 9 milímetros provista por el Estado que fue secuestrada en el procedimiento. Gentileza.

En tanto, mientras identificaban al joven aprehendido, llamado Tomás Gabriel Lara, de 18 años y domiciliado en el citado asentamiento, un grupo de sujetos de las barriadas comenzaron a agredir a los funcionarios policiales con piedras y botellas, provocando daños a una movilidad.

Así las cosas, debieron cargar rápidamente al detenido a la patrulla y lo trasladaron hasta la Subcomisaría Iriarte, con las manos preservadas para practicarle el barrido electrónico y así establecer si fue el autor de los disparos que se registraron momentos antes.

El robo del arma policial

La información a la que accedió este portal sostiene que el robo del arma policial tuvo lugar el 21 de noviembre del año pasado en una vivienda del barrio 12 de Junio, también ubicado El Challao.

El policía que sufrió la sustracción relató que había salido de su domicilio y luego regresó para buscar su arma reglamentaria, ya que debía dirigirse hacia la Comisaría 54° de Maipú, donde presta servicios.

En ese momento, advirtió que la pistola 9 milímetros provista por Estado no estaba donde la había guardado. Aparentemente, los ladrones ingresaron a través de una puerta que estaba rota, surge del procedimiento por ese hecho.

Tras alertar a sus superiores, trabajó en la escena la Policía Científica y se le dio intervención a la Inspección General de Seguridad (IGS). Más allá de eso, el arma no pudo ser habida hasta que este miércoles la secuestraron tras el tiroteo y la posterior intervención policial en la zona del barrio 8 de Abril.