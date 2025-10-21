Fue víctima de un infernal tiroteo en el que asesinaron a su amigo y ahora cayó armado en Las Heras

Hace casi cinco meses que un infernal tiroteo desembocó en el asesinato de Mirco Daniel Delson (20), en el barrio Santa Teresita de Las Heras . Ahora, un amigo de la víctima, quien también fue herido durante el ataque armado y sobrevivió, fue detenido la madrugada de este martes con un arma de fuego en ese mismo sector del departamento-

El procedimiento lo realizó personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) pasadas las 5.30 mientras realizaban un recorrido preventivo por las paradas de colectivos de calle Álvarez Condarco , en el distrito de El Plumerillo .

En ese momento, detectaron la presencia de dos sujetos con actitud sospechosa, quien al notar la presencia policial ingresaron rápidamente al barrio Santa Teresita . Pese a eso, los uniformados lograron darles alcance a los pocos metros, en el cruce de calles Fleming y Bolivar , y uno de ellos arrojó un morral hacia el techo de una vivienda.

Inmediatamente, los efectivos aprehendieron a ese individuo, quien resultó ser Pablo Emanuel Galdame Bazán , de 22 años, quien meses atrás fue víctima del tiroteo fatal en esa misma barriada. En tanto, al verificar el bolso que descartó, descubrieron que contenía un revólver calibre 38 , el cual tenía un proyectil sin percutar.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas, estiman que los malvivientes buscaban cometer un asalto a punta de arma de fuego a los ciudadanos que salen durante el final de la madrugada para ir a trabajar y toman colectivos en ese sector lasherino.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 14.58.01 El revólver calibre 38 secuestrado. Gentileza.

En tanto, por disposición de un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal N° 2 Las Heras, se realizó el secuestro del revólver y Galdame fue alojado en la Subcomisaría Iriarte, a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.

Tiroteo y muerte en Las Heras

El sangriento hecho en el que Galdame resultó herido meses atrás y se cobró la vida de su amigo, ocurrió durante la tarde del jueves 22 de mayo. Ese día, alrededor de las 18, una serie de llamados a la línea de emergencias 911 alertaron sobre una importante cantidad de detonaciones de arma de fuego en el interior del barrio Santa Teresita.

En paralelo, las autoridades tomaron conocimiento de que cuatro heridos estaban siendo ingresados al Hospital Carrillo. Mirco Delson fue quien se llevó la peor parte al recibir tres impactos de bala en la cabeza. En pocas horas, el joven fue diagnosticado con muerte cerebral y, menos de 24 horas después, su familia decidió realizar la ablación de órganos.

Mirco Delson tenía 20 años. Foto: MDZ. Mirco Delson tenía 20 años. Foto: MDZ.

Por su parte, Galdame sufrió un disparo en el hombro izquierdo, pero su situación no revestía gravedad y recibió el alta médica en poco tiempo. El ahora detenido se encontraba con un grupo de amigos junto a Delson y Carlos Barrón (38), quien fue alcanzado por un plomo en los genitales.

La cuarta víctima fue Mauro Exequiel Ledesma Vega (21), quien aseguró que estaba llegando de trabajar cuando quedó en medio de los disparos y un plomo le dio en el glúteo derecho. También fue dado de alta en cuestión de horas.

Con el paso de los días, los detectives del caso capturaron a Iván Mortenssen Mercado y Daniel Lucero, los presuntos autores del feroz ataque, quienes fueron imputados y encarcelados.