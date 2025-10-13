Capturaron al delincuente juvenil que se muestra armado y está acusado de balear a dos hermanos en Las Heras

Mientras una de las víctimas de un feroz ataque armado todavía se recupera en el Hospital Lagomaggiore , policías capturaron la madrugada de este lunes al presunto autor de los disparos. Se trata del Nico , un delincuente juvenil que hace varios meses viene sembrando el terror en el barrio 8 de Abril y el asentamiento 25 de Marzo , en Las Heras .

Desde el viernes 3 de este mes, jornada en la que fueron baleados los hermanos Emir Ismael (19) y Ciro Jorge Ulises Ozán (21), el malviviente de 16 años se encontraba con pedido de captura , medida que fue solicitada por la fiscal de Menores Liliana Curri .

Pasada la medianoche de este lunes, policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) concretaron la detención del menor de edad mientras recorrían el sector lasherino de El Challao . En medio de las maniobras de prevención, detectaron un Toyota Corolla verde circulando con las luces apagadas por el cruce de calles Gran Capitán y Regalado Olguín .

Frente a esa situación, los efectivos le frenaron el paso al vehículo, en el que iba a bordo una pareja. Acto seguido, ambos ocupantes descendieron del vehículo y al identificar al conductor, constataron que se trataba del adolescente conocido como el Nico , quien se encontraba en la orden del día por el mencionado hecho de sangre.

Mientras era detenido, la novia del delincuente juvenil se tornó agresiva y le arrojó varios elementos contundentes al personal de la UEP , situación que fue captada por una cámara de seguridad pública apostada en ese sector.

FotoJet(41) El Toyota Corolla en el que se movilizaba el Nico junto a su novia. Gentileza.

Así las cosas, el adolescente quedó alojado en la Comisaría 16° por disposición de una ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal N° 1 Las Heras. Posteriormente, fue trasladado a la base de la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (Upana), exComisaría del Menor.

Fuentes allegadas al caso indicaron que, probablemente, la fiscal Curri lo iba a imputar por el delito de homicidio en grado de tentativa y luego iba a ordenar que pase a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), más conocido como el exCose.

El ataque contra los hermanos

El hecho ocurrió alrededor de las 19.15 del viernes 3 cuando los hermanos Ozan iban a bordo de una Ford F-100 conducida por su padre, ingresando al barrio 8 de Abril, donde tiene domicilio.

Cuando pasaban por el cruce de calles 41 y Cruz Castaño, fueron sorprendidos por un sujeto en bicicleta, quien les disparó sin mediar palabra alguna. Algunos proyectiles impactaron contra el rodado, pero otros hirieron a Ciro y Emir Ozan.

El primero sufrió un balazo en el cuello y al restante uno en el muslo izquierdo y también fue rozado por un plomo en el parietal izquierdo, salvando su vida de milagro.

PORTADA Jorge Ozán Emir Jorge Ozan, el joven que se llevó la peor parte tras el ataque armado en el que también fue herido su hermano. MDZ.

Los jóvenes fueron trasladados en un vehículo particular hasta el Hospital Lagomaggiore, donde el mayor de ellos ingresó a Terapia Intensiva, debido a que la herida de bala le comprometió la arteria carótida.

Días atrás, Ciro Ozan continuaba en grave estado de salud y desde su círculo íntimo pidieron colaboración en las redes sociales para orar por su recuperación.

De acuerdo con fuentes policiales, la situación que motivó el ataque fue un reciente conflicto que había protagonizado el Nico con el padre de las víctimas. Aparentemente, el hombre lo había denunciado días atrás por un robo y eso desencadenó la agresión a punta de arma de fuego a modo de represalia, modus operandi que suelen aplicar los malvivientes de esa zona frente cada vez que los vecinos acuden a la Justicia, añade la información a la que accedió MDZ.

Un nuevo tiroteo y el Nico en la mira

Por su parte, durante la noche del jueves se produjo un nuevo hecho de violencia en el barrio 8 de Abril, fue alrededor de las 20 las numerosas detonaciones de arma de fuego alertaron a policías que patrullaban el distrito de El Challao, tal como lo reveló este portal.

El ataque se produjo en el cruce del Valle de las Leñas y una calle sin nombre, donde la Policía Científica levantó 30 vainas servidas: 20 de 9 milímetros y diez de calibre 40.

Las averiguaciones arrojaron que los autores fueron tres sujetos, quienes se movilizaban a bordo de una moto 110cc roja, uno vestido con remera blanca y otro con una camiseta de River Plate.

Las fuentes del caso indicaron que el infernal ataque armado pudo haber tenido como motivo la disputa de los territorios de venta de droga en la zona, ya que desde hace tiempo se vienen registrando agresiones con armas de fuego por conflictos con trasfondo narco.

Incluso, los detectives a cargo de la investigación por ese hecho no descartaban que el Nico estuviese involucrado en este nuevo ataque, aunque aún no habían pruebas concretas en su contra.