Una disputa narco desató un infernal tiroteo en Las Heras: hubo 30 disparos

Un infernal tiroteo sorprendió la noche del jueves a los vecinos del barrio 8 de Abril , en Las Heras . Durante varios minutos se realizaron 30 disparos con armas de diferentes calibres y no se registraron heridos. Testigos aportaron datos sobre los autores del ataque armado y buscan identificarlos.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que fue alrededor de las 20 cuando policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) un recorrido por el distrito de El Challao y escucharon numerosas detonaciones de arma de fuego que provenían desde el interior del barrio 8 de Abril .

Frente a eso, dieron aviso a través de la frecuencia policial y se dirigieron hasta el interior de ese complejo ubicado hacia el noreste de la rotonda del Bombero . De las averiguaciones practicadas, pudieron establecer que el ataque se produjo en el cruce del Valle de las Leñas y una calle sin nombre.

En ese cruce y alrededores, la Policía Científica levantó 30 vainas servidas : 20 de 9 milímetros y 10 de calibre 40 , hallando el plomo impactado de una estas últimas, de acuerdo con la información.

Además, a partir de las testimoniales recolectadas en la escena se pudo establecer que los autores del tiroteo fueron tres sujetos y se movilizaban a bordo de una moto 110cc roja . También aportaron que uno vestía remera blanca y otro llevaba puesta una camiseta de River Plate .

Policial noche Hubo un importante despliegue en la escena del tiroteo. (Imagen ilustrativa) Archivo MDZ.

Pese a que se realizó un patrullaje por las inmediaciones, los uniformados no lograron dar con los autores, así como tampoco pudieron localizar a las víctimas. Esto último suele suceder en barrios de este sector, debido a que los afectados eligen no denunciar ante la Justicia por temor a represalias o porque también suelen estar vinculados con alguna actividad delictiva.

En ese sentido, fuentes allegadas al hecho explicaron que, probablemente, el furioso ataque armado haya tenido como motivo la disputa de los territorios de venta de droga en esta zona del departamento. Asimismo, este portal pudo saber que desde hace varios meses se vienen produciendo agresiones con armas de fuego por diversos conflictos, en ocasiones con trasfondo narco.

Un reciente tiroteo con heridos

Uno de esos episodios terminó con dos hermanos heridos: Emir Ismael (19) y Ciro Jorge Ulises Ozán (21), siendo este último el que se llevó la peor parte. El joven recibió un balazo en el cuello y tuvo que ser internado en Terapia Intensiva del Hospital Lagomaggiore. Hasta hace días atrás su estado era complicado y familiares realizaron una cadena de oración a través de las redes sociales.

Por ese hecho fue sindicado como autor un menor de edad, apodado el Nico, quien tiene 16 años y desde hace tiempo viene protagonizando hechos violentos y se muestra armado en las redes sociales.

PORTADA Nico menor Las Heras El adolescente de 16 años acusado por el ataque armado ocurrido el fin de semana en Las Heras. MDZ.

Meses antes, el 29 de marzo, el propio Nico fue víctima de un impacto de bala cuando dos bandas se enfrentaron en el interior del asentamiento 25 de Marzo, localizado junto al barrio 8 de Abril.

En esa ocasión, el adolescente recibió un balazo en el omóplato derecho y fue asistido en el Hospital Lagomaggiore, donde logró recuperarse en pocos días.