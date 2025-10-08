El peligroso delincuente juvenil acusado de balear a dos hermanos: una de las víctimas lucha por su vida

Un ataque armado perpetrado el último fin de semana en Las Heras , dejó como saldo a dos jóvenes hermanos heridos. Uno de ellos, identificado como Ciro Jorge Ulises Ozan , de 21 años, quedó comprometido de salud y luchaba por su vida en el Hospital Lagomaggiore . Por el hecho de sangre, un peligroso delincuente juvenil fue sindicado como autor.

Se trata de un menor de edad conocido como el Nico , quien viene protagonizando desde hace varios meses diferentes hechos violentos y solía mostrarse armado en las redes sociales, donde también exhibía pistolas de alto calibre y hasta chalecos policiales , señalaron fuentes allegadas a la investigación.

El episodio por el que se encuentra en la mira, ocurrió alrededor de las 19.15 del viernes 3 cuando las víctimas circulaban a bordo de una Ford F-100 conducida por su padre y estaban ingresando al barrio 8 de Abril .

Acto seguido, en el cruce de calle 41 y Cruz Castaño, fueron sorprendidos por un sujeto que iba a bordo de una bicicleta y les disparó sin mediar palabras. Algunos proyectiles impactaron contra el vehículo, pero otros alcanzaron a los hermanos Ciro y Emir Ismael Ozan (19). El primero recibió un balazo en el cuello y al restante uno en el muslo izquierdo, mientras que otro plomo lo rozó en el parietal izquierdo, salvando su vida de milagro.

Seguidamente, los dos chicos fueron trasladados en un vehículo particular hasta el Hospital Lagomaggiore , donde el mayor quedó internado en Terapia Intensiva, ya que la herida de bala le comprometió la arteria carótida.

Pasados los días, Ciro Ozan continuaba delicado de salud hasta la noche de este miércoles y en las redes sociales sus allegados pidieron colaboración para realizar una cadena de oración, mientras luchaba por su vida en el citado centro asistencial del oeste de Ciudad.

El testimonio clave y una investigación en Menores

Fue a partir del testimonio de Emir Ozan quien aportó a los detectives la identidad del Nico, quien tiene domicilio en el asentamiento 25 de Marzo, como posible autor del ataque. Fuentes policiales explicaron que, aparentemente, el delincuente juvenil había protagonizado recientemente un conflicto con el padre de las víctimas, situación que habría motivado la agresión a punta de arma de fuego.

Si bien en las primeras horas se le dio intervención a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, al conocerse que el supuesto tirador tiene 16 años la causa pasó a la Justicia Penal de Menores.

Por su parte, en la escena trabajó personal de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID) y la Policía Científica, realizando las labores pertinentes para recolectar pruebas y avanzar en la causa.

La caída previa del delincuente juvenil

Algunas semanas antes del tiroteo por el que fue sindicado, el Nico fue aprehendido por otro hecho en el barrio 8 de Abril. En esa oportunidad, policías de la Guardia Motorizada patrullaban el interior de ese complejo y detectaron a un grupo de sujetos que, al notar la presencia policial, ingresaron corriendo a un quiosco.

El panorama de esta mañana en el barrio 8 de abril de Las Heras Un operativo en el barrio 8 de Abril de Las Heras. (Imagen ilustrativa) Archivo MDZ.

Frente a eso, los efectivos salieron tras ellos y lograron interceptar al menor de edad. Al realizarle el palpado de seguridad, no le hallaron ningún elemento incriminatorio. No obstante, la propietaria del negocio mencionado les indicó a los uniformados que el adolescente dejó un arma de fuego sobre el mostrador y otro de los jóvenes la tomó y se dio a la fuga.

Frente a esas afirmaciones, el Nico fue trasladado en calidad de guarda a la Comisaría 16° y quedó a disposición de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que decidieron restituir al menor a su progenitora.