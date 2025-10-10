Rescatan a una mujer y sus hijos de un intento de secuestro vinculado a un ajuste de cuentas

Una mujer de 24 años y sus dos hijos pequeños fueron rescatados por la Policía de Córdoba en un intento de secuestro en Río Cuarto. El procedimiento incluyó un tiroteo con los delincuentes y derivó en la detención de cuatro personas. La Justicia investiga un presunto ajuste de cuentas como móvil del hecho.

El episodio se inició al anochecer del jueves, cuando un Volkswagen Gol blanco se acercó a una vivienda en la zona sur de Río Cuarto y efectuó varios disparos contra la fachada y contra un hombre que se encontraba en el lugar. Minutos después, los atacantes interceptaron a una joven de 24 años que salía del domicilio y la obligaron a subir al vehículo junto a sus hijos menores, amenazándolos con armas de fuego.

Alertada por vecinos, la Policía montó un amplio operativo cerrojo que permitió ubicar el auto en el que se desplazaban los secuestradores. Al intentar detenerlos, se produjo un enfrentamiento armado en el que los efectivos lograron reducir a los agresores sin que se registraran heridos entre los cautivos.

Durante el procedimiento fueron arrestados una mujer de 38 años y un hombre de 26, presuntos responsables del secuestro. Además, otras dos personas que se desplazaban en motocicleta y actuaban como apoyo logístico también fueron detenidas. Se trata de dos jóvenes de 21 y 25 años, quienes portaban una pistola calibre 9 mm, dinero en efectivo, teléfonos celulares y envoltorios con cocaína.

Según fuentes judiciales, las víctimas fueron halladas en buen estado de salud , aunque permanecen bajo contención psicológica debido a la violencia del hecho.

Hipótesis de ajuste de cuentas

De acuerdo con información del medio El Doce, el fiscal Pablo Jávega investiga la posibilidad de que el secuestro esté relacionado con una disputa patrimonial entre dos personas. Los sospechosos habrían irrumpido armados en un domicilio para reclamar bienes, lo que desencadenó una serie de hechos violentos: amenazas, el secuestro de la mujer y los menores, y finalmente el tiroteo con la policía.

Los investigadores no descartan que el grupo detenido forme parte de una banda delictiva local con antecedentes por robos y tráfico de drogas. En tanto, los peritajes sobre el vehículo, las armas secuestradas y los teléfonos incautados podrían aportar datos clave sobre la planificación del ataque.

El caso continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Río Cuarto, que busca determinar si hubo más implicados y cuál fue el verdadero origen del conflicto. Por el momento, los cuatro detenidos permanecen a disposición de la Justicia y se espera que en los próximos días sean indagados formalmente.