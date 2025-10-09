El hallazgo de huesos que encendió las alarmas cerca de una conocida fábrica de Las Heras

Un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo de huesos humanos. Sin embargo, el análisis de una antropóloga sorprendió a todos.

Los huesos encontrados a un costado de la ruta 52, en Las Heras.

Las alarmas de las autoridades policiales y judiciales se encendieron la noche del miércoles por el hallazgo de restos óseos en Las Heras. Los huesos se encontraban en las inmediaciones de una conocida empresa, aunque una especialista descartó cualquier tipo de delito. Cuál fue el motivo.

Fue un llamado a la línea de emergencias 911 la que alertó sobre restos óseos, similares a un brazo, que se encontraban a un costado de la ruta 52, en las inmediaciones de la planta de la cementera Holcim.

Frente a eso, fue desplazado personal uniformado de la jurisdicción, peritos de la Policía Científica y personal del Cuerpo de Canes, que iniciaron los trabajos pertinentes en la escena y rastrillajes en caso de que hubiese otros huesos en las inmediaciones.

Falsa alarma en Las Heras Posteriormente, también se hizo presente una antropóloga, quien luego de analizar los restos óseos estableció que eran de origen animal.