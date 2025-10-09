Giro inesperado tras el brutal asalto a una pareja de jubilados: detienen a un policía

Un brutal asalto a una pareja de jubilados en Villa Carlos Paz sumó un giro impactante: un efectivo de la Policía de Córdoba fue detenido por su presunta vinculación en el hecho ocurrido el 31 de agosto pasado, cuando dos delincuentes atacaron con extrema violencia a los octogenarios en su vivienda ubicada en la zona del Centro Viejo.

El detenido fue arrestado ayer miércoles cuando se presentaba a trabajar en la Departamental Punilla de la Policía en la villa serrana.

De acuerdo a lo informado por el diario La Voz del Interior, las sospechas del fiscal Ricardo Mazzuchi, que investiga el caso, es que el uniformado habría sido quien “liberó la zona” para facilitar el golpe, garantizando que no hubiera patrullajes al momento del violento asalto.

El detenido fue identificado como Wilson Mansilla y la hipótesis es que, como policía en actividad, mantenía contacto constante con un ex efectivo de la misma fuerza, Facundo Bruno, informándole sobre el movimiento de los móviles policiales en la zona, explicaron fuentes del caso.

Bruno ya había sido detenido junto con su padre días atrás. Ambos están señalados como parte de una red que habría brindado apoyo logístico a los delincuentes que ejecutaron el robo, conocidos en el expediente como “los porteños”, por su tonada.

El violento asalto

El hecho que conmocionó a Villa Carlos Paz ocurrió en la madrugada del 31 de agosto, cuando Dante Pedrotti (83), militar retirado, y su esposa Marta Herrera (82), no vidente, fueron sorprendidos mientras dormían.

Dos hombres encapuchados irrumpieron en la casa, los golpearon brutalmente y exigieron dinero y joyas. Una cuidadora de la pareja contó que “fue un ataque salvaje, con una violencia sin límites. Él se estaba recuperando de una operación y ella no podía defenderse”.

Pedrotti sufrió fracturas, coágulos cerebrales y un pulmón perforado. Tras más de un mes internado en el Hospital Aeronáutico de la ciudad de Córdoba, recibió el alta médica esta semana.

Claves de la investigación

La pieza determinante para involucrar a Mansilla fue el hallazgo de un teléfono celular que el exagente Bruno habría intentado descartar durante un allanamiento. Los peritajes del dispositivo revelaron conversaciones comprometedoras con el policía detenido, lo que derivó en la orden de arresto.

Por ahora, la fiscalía mantiene bajo reserva los avances del caso, mientras continúa la búsqueda de los dos autores materiales del ataque, que aún permanecen prófugos.