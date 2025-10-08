Incidentes y detenidos en una nueva marcha de jubilados en el Congreso

Este miércoles se desarrolló una nueva marcha de jubilados en el medio de la tensión por la sesión en Diputados para restringir el poder de Javier Milei.

En una nueva jornada de protestas, los jubilados marchan al Congreso de la Nación para manifestarse en contra del gobierno de Javier Milei en el marco de la tensión en el oficialismo por la sesión que se desarrolló en Diputados para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo.

Con el Congreso vallado, la Policía desplegó un operativo sobre Av. Callao para llevar a los manifestantes hacia la zona del Congreso debido a un cambio de recorrido de los mismos. Hasta el momento, hubo algunos incidentes y algunos detenidos.

En este contexto de tensión con el gobierno nacional y las elecciones nacionales en puerta, los jubilados volvieron a marchar para expresar su descontento con la gestión.

image Tensión en una nueva marcha de jubilados X El inicio de los disturbios en la marcha de jubilados Los primeros disturbios comenzaron cuando una de las columnas comenzó a movilizarse por una de las arterias de la zona de la Plaza del Congreso, sobre Avenida Callao. En ese momento, los efectivos comenzaron a desplegarse para llevar a este grupo de gente nuevamente a la zona de la Plaza, buscando evitar un corte en la circulación de los vehículos.