Tras la reprogramación, arranca el festival del lomo en Godoy Cruz

Tras la reprogramación por mal tiempo del fin de semana pasado, este jueves 9 y viernes 10 de octubre, a partir de las 19, el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona será escenario del esperado Festival del Lomo. La propuesta, que conquistó al público en su primera edición, regresa con el objetivo de seguir celebrando uno de los platos más tradicionales de la provincia. Organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz, el evento reunirá a lomiterías locales, música en vivo y un sinfín de sabores típicos mendocinos.

El lomo fue declarado patrimonio intangible del departamento por el Honorable Concejo Deliberante. Con esta distinción, Godoy Cruz busca revalorizar un ícono gastronómico que forma parte de su cultura e historia. La iniciativa se enmarca en el Foro de Origen e Identidad Gastronómica de Mendoza, que impulsa la promoción de recetas y productos autóctonos en toda la provincia.

Concurso gastronómico y sabores locales Durante el festival, los chefs y representantes de distintos locales participarán en dos categorías: “Lomo de la Casa” y “Lomo Identitario Godoy Cruz”. En esta última, deberán incluir al menos dos productos mendocinos, como duraznos envasados, aceite de oliva, frutos secos o ciruelas deshidratadas. Las preparaciones serán evaluadas en una cocina en vivo, donde se valorará la técnica, el sabor, la presentación y el uso de ingredientes regionales.

lomos godoy cruz1 Godoy Cruz presenta una nueva edición del Festival Mendocino del Lomo. Prensa Godoy Cruz Participación del público y premios El público también tendrá un rol protagónico en el festival. Quienes encuentren vouchers en los locales adheridos podrán disfrutar de un lomo gratuito y obtener pases para la Fiesta de la Cerveza. Además, los asistentes podrán votar online para elegir al “Lomo Popular 2025”. El jurado estará integrado por expertos del Instituto Gastronómico de las Américas y reconocidos chefs mendocinos, quienes entregarán menciones especiales a las mejores propuestas.

Más de 14 locales y cervecerías se suman al evento En esta edición participarán 14 locales gastronómicos, de los cuales nueve son de Godoy Cruz y cinco provienen de departamentos vecinos como Ciudad, Guaymallén, Maipú, Luján y Las Heras. Entre las lomiterías locales se encuentran Don Mateo Casa de Comidas, Del Monte Lomos, Olive Gluten Free, La Colina Parrilla, La Bodegona, El Quincho Resto Bar, Ñam Lomos, Esquina Oeste y Sanguchitos Ya. Mientras que las invitadas serán La Fábrica de Lomos (Ciudad de Mendoza), Café Kanela (Guaymallén), Hoy Cocina Nieto (Luján de Cuyo), Mechados (Maipú) y Del Toro Lomos (Las Heras).