Banco Nación devuelve hasta $300.000: quiénes pueden acceder al beneficio

El Banco Nación lanzó un reintegro especial para un grupo de clientes exclusivo. Cómo acceder al beneficio.

El Banco Nación anunció una nueva promoción destinada a los trabajadores del Ministerio de Defensa que cobran sus haberes a través de la entidad. El beneficio contempla la devolución total del dinero gastado en compras realizadas con tarjetas del banco, con un tope máximo de $300.000.

Cómo funciona el beneficio del Banco Nación La promoción se aplica a operaciones hechas mediante la aplicación BNA+ y la billetera digital MODO, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard, así como la tarjeta de débito Mastercard del Banco Nación asociada a la cuenta del usuario.

El reintegro se otorga por cada compra efectuada dentro del período de vigencia y se acredita directamente en la cuenta del cliente o en el resumen de la tarjeta. Si el beneficiario gasta, por ejemplo, $100.000, recibirá la devolución de ese monto y podrá seguir comprando hasta alcanzar el límite de $300.000.

La promoción está activa desde el 1 de octubre y tendrá vigencia hasta el 29 de noviembre de 2025 según indicaron desde la entidad bancaria al momento del lanzamiento oficial. Es exclusiva para quienes perciben su salario a través del Banco Nación en el marco del convenio con el Ministerio de Defensa.

Banco Nación ofrece varios descuentos para este martes a través de MODO BNA+ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El beneficio del Banco Nación. Además, el beneficio puede combinarse con otras promociones vigentes del banco, como descuentos en supermercados, estaciones de servicio o comercios adheridos, lo que permite aprovechar aún más el ahorro.