Banco Nación devuelve hasta $300.000: quiénes pueden acceder al beneficio
El Banco Nación lanzó un reintegro especial para un grupo de clientes exclusivo. Cómo acceder al beneficio.
El Banco Nación anunció una nueva promoción destinada a los trabajadores del Ministerio de Defensa que cobran sus haberes a través de la entidad. El beneficio contempla la devolución total del dinero gastado en compras realizadas con tarjetas del banco, con un tope máximo de $300.000.
Cómo funciona el beneficio del Banco Nación
La promoción se aplica a operaciones hechas mediante la aplicación BNA+ y la billetera digital MODO, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard, así como la tarjeta de débito Mastercard del Banco Nación asociada a la cuenta del usuario.
El reintegro se otorga por cada compra efectuada dentro del período de vigencia y se acredita directamente en la cuenta del cliente o en el resumen de la tarjeta. Si el beneficiario gasta, por ejemplo, $100.000, recibirá la devolución de ese monto y podrá seguir comprando hasta alcanzar el límite de $300.000.
La promoción está activa desde el 1 de octubre y tendrá vigencia hasta el 29 de noviembre de 2025 según indicaron desde la entidad bancaria al momento del lanzamiento oficial. Es exclusiva para quienes perciben su salario a través del Banco Nación en el marco del convenio con el Ministerio de Defensa.
Además, el beneficio puede combinarse con otras promociones vigentes del banco, como descuentos en supermercados, estaciones de servicio o comercios adheridos, lo que permite aprovechar aún más el ahorro.
El Banco Nación también ofrece a este grupo de clientes un 5 % de descuento adicional los días miércoles en determinados locales y supermercados, con un tope semanal establecido.
Con esta iniciativa, la entidad busca incentivar el uso de sus canales digitales y ofrecer un reconocimiento económico a los trabajadores vinculados al Ministerio de Defensa, brindándoles una oportunidad de ahorro significativa en un contexto de alta inflación y consumo ajustado.