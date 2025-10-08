Descuentos por mamá: Banco Nación activa 30% de descuento en tiendas seleccionadas pagando sin contacto

Se acerca el Día de la Madre y muchas billeteras ya hacen cuentas. El Banco Nación activó un beneficio que puede aliviar el gasto del regalo. La propuesta apunta a compras presenciales en cadenas muy elegidas para perfumería, cuidado personal y alimentos saludables.

La promoción aplica únicamente en tiendas físicas de Farmacity S.A. Es decir, locales de “Farmacity”, “Simplicity”, “Get The Look” y “The Food Market”. No sirve para compras online ni para pedidos a domicilio. Es presencial, en caja. Para activarla, hay que pagar con una tarjeta Mastercard y usar MODO en modo “sin Contacto” desde el celular, aprovechando la tecnología NFC.

Un paso clave que muchos olvidan: dentro de la app, conviene definir a MODO como billetera favorita para pagos contactless. Así, al acercar el teléfono al pos, el sistema elige la vía correcta y la transacción entra en el beneficio. El plan está vigente hasta el 31 de octubre de 2025, con la posibilidad de usarlo todas las semanas, siempre en miércoles.

La letra fina distingue dos niveles. Quien pague con el celular y MODO sin Contacto, usando una Mastercard, accede al 30% de reintegro sobre la primera compra de cada miércoles durante el período de la promoción. Existe además una alternativa para quienes prefieren apoyar la tarjeta física con tecnología contactless: en ese caso, el beneficio baja al 10%, también sobre la primera compra del miércoles.

En ambos escenarios, la devolución tiene límite: el tope semanal por usuario es de $5.000. Con ese dato, vale una referencia útil para planificar: con 30% de reintegro, el tope se alcanza cerca de una compra de $16.666 en un mismo miércoles. Si el pago es con el plástico contactless y aplica 10%, el tope semanal se tocaría alrededor de $50.000. La promoción es acumulable con otras ofertas vigentes en los locales, por lo que, si un artículo ya está rebajado, el reintegro del banco se suma luego en el resumen.

Cuándo se acredita y qué queda excluido

El ahorro no impacta en el momento del pago. Llega como devolución en el resumen o en los movimientos de la cuenta, según el tipo de tarjeta. Para débito y prepaga Mastercard, la acreditación puede demorar hasta 30 días desde la compra. Para crédito Mastercard, el reintegro puede verse en hasta dos resúmenes posteriores. Hay exclusiones a tener en cuenta. No aplican compras con tarjetas Maestro.

No entran operaciones realizadas con chip, ni pagos por QR. Tampoco participarán cuentas bloqueadas o en mora. Si se eligen cuotas, cada banco emisor puede aplicar cargos propios; conviene consultar antes de pasar la tarjeta. Y un recordatorio más: la promoción se computa solo en la primera compra de cada miércoles, no en todas las que se hagan ese día.

El calendario juega a favor. Con los miércoles como “día fuerte”, se puede organizar la lista del regalo y sumar productos del día a día. Perfumes, sets de skincare, maquillaje, protección solar, higiene y hasta alternativas de alimentación saludable conviven en las cadenas adheridas. Una planificación simple multiplica el ahorro: priorizar el miércoles, verificar tope disponible, chequear si el producto ya tiene descuento en góndola y, por último, pagar con MODO sin Contacto para acceder al 30%. Quien no use el celular, pero sí una Mastercard contactless, recibirá el 10% con el mismo tope semanal. Es clave guardar el ticket hasta ver reflejado el reintegro en el resumen.

La experiencia en caja también importa. Antes de acercar el teléfono al pos, abrí MODO, revisá que la tarjeta Mastercard elegida sea la correcta y asegurate de que el NFC esté activo. Si el comercio intenta pasar la tarjeta con chip, pedí explícitamente el pago sin contacto. Si el lector QR aparece en pantalla, no lo utilices: esa modalidad no participa del beneficio. En caso de un rechazo, probá de nuevo con el celular y confirmá que MODO esté seleccionado como billetera por defecto.

Después del pago, conservá el comprobante y controlá que la operación figure como contactless. Con estas precauciones, el reintegro debería acreditarse dentro de los plazos previstos.

En síntesis, el Banco Nación propuso una forma simple de abaratar el regalo de mamá y, de paso, ordenar compras semanales. Hay marcas conocidas, tope claro y reglas precisas. El mayor beneficio se logra usando el celular con MODO sin Contacto y Mastercard, siempre en tiendas físicas de Farmacity, Simplicity, Get The Look y The Food Market. Con vigencia hasta el 31 de octubre y tope semanal por usuario, la estrategia es planificar, comprar el miércoles y guardar el ticket. El resto lo hace el reintegro que llega en el resumen.