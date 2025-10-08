Google ofrece el mejor plan de su IA gratis para estudiantes argentinos: cómo acceder

Google planifica brindar su mejor plan de inteligencia artificial para estudiantes de Hispanoamérica que lo soliciten.

Google anunció en las últimas horas una nueva iniciativa destinada a estudiantes universitarios de Hispanoamérica, que permitirá acceder sin costo a su plan más completo de inteligencia artificial. La propuesta busca acercar las herramientas tecnológicas más avanzadas a jóvenes que cursan estudios superiores en países como Argentina, Chile y Perú.

Qué ofrece el beneficio de Google La empresa pondrá a disposición el plan AI Pro de forma gratuita por un año para todos los estudiantes que cumplan con los requisitos. Además, presentó el nuevo plan AI Plus, que brinda más potencia y funcionalidades mejoradas, entre ellas una mayor capacidad de procesamiento, integración con aplicaciones de Google y mejores resultados en tareas complejas como redacción, análisis de datos o generación de código.

google drive34 Google ofrece sus mejores planes para estudiantes argentinos. Web Estas versiones avanzadas de la inteligencia artificial están diseñadas para potenciar el aprendizaje, la productividad y la creatividad en ámbitos académicos. También incorporan mejoras en el uso de imágenes, video y gestión de información en la nube.

Quiénes pueden acceder al plan de Google Para obtener el beneficio, los interesados deben tener al menos 18 años y estar inscritos en una institución de educación superior reconocida. El programa comenzó a implementarse desde el 7 de octubre y se extenderá progresivamente a más países de la región.

Con esta iniciativa, Google busca democratizar el acceso a la inteligencia artificial, ofreciendo a los estudiantes universitarios la posibilidad de experimentar y aprender con herramientas que hasta ahora estaban disponibles solo para suscriptores pagos.