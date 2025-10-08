Google paga una jugosa recompensa por detectar fallos en su IA y te contamos cómo postularte

Este programa de Google es un pequeño incentivo para que investigadores de ciberseguridad descubran los errores de la inteligencia artificial.

Google presentó un programa que ofrece una recompensa en dólares y está destinada a investigadores de seguridad. El programa tiene el objetivo de detectar vulnerabilidades en su IA y está dispuesto a otorgar bonificaciones de hasta 30 mil dólares por cada informe.

El programa existe hace dos años y los cazadores de errores han recibido hasta 430 dólares. Pero la novedad es que Google ha limitado las recompensas a los problemas de abuso de alto impacto y de seguridad, dejando afuera los que están relacionados con el contenido dentro de un producto.

¿De qué trata el programa de Google? gmail compras Descubre cómo ganar dinero detectando fallas en la IA de Google. Google El nuevo programa de Google se dedica a buscar denegación de servicio entre usuarios, uso no autorizado del producto, omisión del control de acceso con impacto limitado en la seguridad, manipulación de contexto entre cuentas, robo de modelos, habilitación de “phishing” (robo de dinero por datos personales), filtración de datos confidenciales y acciones deshonestas.

¿Cómo postularte para recibir una recompensa? Para participar en este programa de recompensas tienes que ingresar a esta página web e iniciar la sesión con una cuenta personal de Google. Luego pulsa “Reportar una vulnerabilidad de seguridad”. Sin embargo, Google sugiere seguir una serie de pasos antes de presentar un informe sobre posibles fallos en sus productos o servicios.