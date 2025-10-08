Creadores de ChatGPT descubrieron cuáles son las profesiones que corren riesgo por la IA

Un informe de OpenAI reveló que 44 profesiones serán reemplazadas por sistemas de IA avanzados y crece la preocupación.

Esto fue lo que reveló el informe de OpenAI.

El avance de la inteligencia artificial ha llegado al mercado laboral, así lo indicó OpenAI, el creador de ChatGPT. La empresa de tecnología creó un informe donde evaluó cuáles son las profesiones que corren peligro de ser reemplazadas y señaló algunos sectores que son clave.

El estudio se publicó el 6 de octubre y los investigadores de OpenAI evaluaron el desempeño de los modelos de IA en comparación con los humanos. La encuesta fue una elección a ciegas donde ninguno de los investigadores sabía si se trataba de tareas realizadas por la inteligencia artificial o por personas.

IA GENERATIVA El informe de ChatGPT reveló que la automatización total de los empleos aún enfrenta complicaciones. Archivo MDZ Los resultados de la IA El sector minorista fue uno en los que destacó la tarea de la IA, seguido por el comercio mayorista y finalmente empleos del sector público. Sin embargo, en las profesiones relacionadas con la información — como productores de cine o periodistas — la IA mostró un menor desempeño.

A partir de los resultados, se realizó una lista con las 44 profesiones más vulnerables. Entre las que corren riesgo se encuentran: empleados de mostrador, gerentes de ventas, empleados de envío, recepción e inventario, editores, desarrollos de software, detectives e investigadores privados y responsables de cumplimiento normativo.