Cómo usar Thea, la plataforma de inteligencia artificial que transforma el estudio en aprendizaje lúdico
La herramienta de inteligencia artificial Thea permite estudiar de forma personalizada. A continuación te enseñamos cómo usarla.
ChatGPT como herramienta de estudio ha quedado en segundo plano frente al avance de nuevas plataformas especializadas. Herramientas como la IA de Google NotebookLM y Anara están diseñadas para ofrecer respuestas más focalizadas y contextuales al material académico. En esta ocasión, presentamos a Thea, una inteligencia artificial creada específicamente para optimizar el aprendizaje mediante estudio adaptativo y recursos personalizados.
Para comenzar a usar Thea, la plataforma de inteligencia artificial, los estudiantes deben registrarse en su sitio web y crear una cuenta gratuita. Una vez dentro, el sistema permite personalizar la experiencia según el nivel educativo, las áreas de estudio y los materiales propios del usuario.
Un asistente inteligente para estudiar mejor
Thea utiliza modelos de inteligencia artificial para analizar textos, presentaciones o libros cargados por el usuario y convertirlos en herramientas de aprendizaje interactivas. Entre sus funciones principales se destacan Smart Study, que propone un estudio adaptativo, y Flashcards, que permite crear tarjetas para repasar conceptos de forma dinámica.
La plataforma ofrece además un modo de auto-evaluación mediante la herramienta 'Test', con la que los estudiantes pueden medir su nivel de comprensión del material. A medida que se interactúa con los contenidos, el sistema ajusta la dificultad y prioriza los temas que requieren más práctica, favoreciendo un aprendizaje continuo y personalizado.
Cómo empezar a usar Thea
-
Registro: ingresar a thea.study y crear una cuenta gratuita con un correo electrónico o con una cuenta de Google.
Personalización: seleccionar el nivel educativo (secundario, universitario o profesional) y las áreas de interés.
Carga de materiales: subir archivos en formato PDF, Word o texto simple.
Uso de herramientas: elegir entre 'Smart Study', 'Flashcards' o 'Test', según el objetivo de estudio.
Una de las ventajas más destacadas es su integración con Google Classroom, lo que permite acceder con la misma cuenta educativa y aprovechar los recursos del aula virtual. Además, la versión gratuita está disponible para todos los estudiantes, lo que amplía su alcance y facilita su adopción en entornos académicos.
El sistema de aprendizaje adaptativo de Thea analiza los progresos del usuario y reorganiza los contenidos en función de su rendimiento. De esta forma, cada sesión de estudio se convierte en una experiencia única, ajustada a las necesidades y tiempos de quien aprende.
En un contexto donde la educación digital crece rápidamente, herramientas como Thea ofrecen una alternativa eficiente para organizar, repasar y comprender los materiales de forma autónoma. Su objetivo es optimizar el tiempo de estudio y fomentar una relación más activa con el conocimiento.