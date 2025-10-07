Presenta:

Cómo usar Thea, la plataforma de inteligencia artificial que transforma el estudio en aprendizaje lúdico

La herramienta de inteligencia artificial Thea permite estudiar de forma personalizada. A continuación te enseñamos cómo usarla.

Constanza Ferreyra

Conoce Thea IA la herramienta para estudiantes.

ChatGPT como herramienta de estudio ha quedado en segundo plano frente al avance de nuevas plataformas especializadas. Herramientas como la IA de Google NotebookLM y Anara están diseñadas para ofrecer respuestas más focalizadas y contextuales al material académico. En esta ocasión, presentamos a Thea, una inteligencia artificial creada específicamente para optimizar el aprendizaje mediante estudio adaptativo y recursos personalizados.

Para comenzar a usar Thea, la plataforma de inteligencia artificial, los estudiantes deben registrarse en su sitio web y crear una cuenta gratuita. Una vez dentro, el sistema permite personalizar la experiencia según el nivel educativo, las áreas de estudio y los materiales propios del usuario.

Un asistente inteligente para estudiar mejor

Cómo usar Thea, la plataforma de inteligencia artificial

Thea utiliza modelos de inteligencia artificial para analizar textos, presentaciones o libros cargados por el usuario y convertirlos en herramientas de aprendizaje interactivas. Entre sus funciones principales se destacan Smart Study, que propone un estudio adaptativo, y Flashcards, que permite crear tarjetas para repasar conceptos de forma dinámica.

La plataforma ofrece además un modo de auto-evaluación mediante la herramienta 'Test', con la que los estudiantes pueden medir su nivel de comprensión del material. A medida que se interactúa con los contenidos, el sistema ajusta la dificultad y prioriza los temas que requieren más práctica, favoreciendo un aprendizaje continuo y personalizado.

image
"Thea está pensada para ayudar a dominar el contenido, no solo a memorizarlo", explican los desarrolladores desde su web oficial.

Cómo empezar a usar Thea

  • Registro: ingresar a thea.study y crear una cuenta gratuita con un correo electrónico o con una cuenta de Google.

  • Personalización: seleccionar el nivel educativo (secundario, universitario o profesional) y las áreas de interés.

  • Carga de materiales: subir archivos en formato PDF, Word o texto simple.

  • Uso de herramientas: elegir entre 'Smart Study', 'Flashcards' o 'Test', según el objetivo de estudio.

Una de las ventajas más destacadas es su integración con Google Classroom, lo que permite acceder con la misma cuenta educativa y aprovechar los recursos del aula virtual. Además, la versión gratuita está disponible para todos los estudiantes, lo que amplía su alcance y facilita su adopción en entornos académicos.

image
El sistema de aprendizaje adaptativo de Thea analiza los progresos del usuario y reorganiza los contenidos en función de su rendimiento. De esta forma, cada sesión de estudio se convierte en una experiencia única, ajustada a las necesidades y tiempos de quien aprende.

En un contexto donde la educación digital crece rápidamente, herramientas como Thea ofrecen una alternativa eficiente para organizar, repasar y comprender los materiales de forma autónoma. Su objetivo es optimizar el tiempo de estudio y fomentar una relación más activa con el conocimiento.

