Cómo usar Thea, la plataforma de inteligencia artificial que transforma el estudio en aprendizaje lúdico

La herramienta de inteligencia artificial Thea permite estudiar de forma personalizada. A continuación te enseñamos cómo usarla.

ChatGPT como herramienta de estudio ha quedado en segundo plano frente al avance de nuevas plataformas especializadas. Herramientas como la IA de Google NotebookLM y Anara están diseñadas para ofrecer respuestas más focalizadas y contextuales al material académico. En esta ocasión, presentamos a Thea, una inteligencia artificial creada específicamente para optimizar el aprendizaje mediante estudio adaptativo y recursos personalizados.

Para comenzar a usar Thea, la plataforma de inteligencia artificial, los estudiantes deben registrarse en su sitio web y crear una cuenta gratuita. Una vez dentro, el sistema permite personalizar la experiencia según el nivel educativo, las áreas de estudio y los materiales propios del usuario.

Un asistente inteligente para estudiar mejor

Thea utiliza modelos de inteligencia artificial para analizar textos, presentaciones o libros cargados por el usuario y convertirlos en herramientas de aprendizaje interactivas. Entre sus funciones principales se destacan Smart Study, que propone un estudio adaptativo, y Flashcards, que permite crear tarjetas para repasar conceptos de forma dinámica.

La plataforma ofrece además un modo de auto-evaluación mediante la herramienta 'Test', con la que los estudiantes pueden medir su nivel de comprensión del material. A medida que se interactúa con los contenidos, el sistema ajusta la dificultad y prioriza los temas que requieren más práctica, favoreciendo un aprendizaje continuo y personalizado.